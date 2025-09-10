Zorgen om Rayane Bounida bij Ajax

Hans Kraay junior maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van . De middenvelder van Ajax gaat door het transferbeleid van technisch directeur Alex Kroes minder speeltijd krijgen, vreest de analist.

Bounida staat binnen Ajax te boeken als een van de grootste talenten. Bij Jong Ajax maakt de aanvallende middenvelder al regelmatig indruk en zijn debuut voor Ajax 1 heeft de jonge Belg vorig seizoen al gemaakt. Kraay had gehoopt dat de spelmaker dit seizoen onder John Heitinga nog meer kansen zou krijgen, maar de columnist vreest dat dit er door het transferbeleid minder van gaat komen.

Artikel gaat verder onder video

"Wat mij betreft had Ajax niet én Moro én Gloukh aan hoeven trekken. Volgens mij had je op links Godts en Edvardsen, voor de rechterkant Berghuis en doe dan maar Moro erbij. Maar Ajax wilde een nummer 10, en dat is Gloukh niet, want die speelde bij RB Salzburg grotendeels als linksbuiten. En die heeft Ajax genoeg. Hij staat nu de ontwikkeling van parel-in-de-dop Bounida flink in de weg", oordeelt Kraay in zijn column voor Voetbal International.

Bounida kwam dit seizoen tot dusver slechts tot één minuut in het shirt van Ajax. Dat was in de slotfase tegen FC Volendam (1-1). In de overige wedstrijden zat de negentienjarige Belg niet bij de wedstrijdselectie of bleef hij op de reservebank zitten.