Zorgen om Rayane Bounida bij Ajax

Rayane Bounida Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
10 september 2025, 19:56   Bijgewerkt: 21:06

Hans Kraay junior maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van Rayane Bounida. De middenvelder van Ajax gaat door het transferbeleid van technisch directeur Alex Kroes minder speeltijd krijgen, vreest de analist.

Bounida staat binnen Ajax te boeken als een van de grootste talenten. Bij Jong Ajax maakt de aanvallende middenvelder al regelmatig indruk en zijn debuut voor Ajax 1 heeft de jonge Belg vorig seizoen al gemaakt. Kraay had gehoopt dat de spelmaker dit seizoen onder John Heitinga nog meer kansen zou krijgen, maar de columnist vreest dat dit er door het transferbeleid minder van gaat komen.

"Wat mij betreft had Ajax niet én Moro én Gloukh aan hoeven trekken. Volgens mij had je op links Godts en Edvardsen, voor de rechterkant Berghuis en doe dan maar Moro erbij. Maar Ajax wilde een nummer 10, en dat is Gloukh niet, want die speelde bij RB Salzburg grotendeels als linksbuiten. En die heeft Ajax genoeg. Hij staat nu de ontwikkeling van parel-in-de-dop Bounida flink in de weg", oordeelt Kraay in zijn column voor Voetbal International.

Bounida kwam dit seizoen tot dusver slechts tot één minuut in het shirt van Ajax. Dat was in de slotfase tegen FC Volendam (1-1). In de overige wedstrijden zat de negentienjarige Belg niet bij de wedstrijdselectie of bleef hij op de reservebank zitten.

Vind jij dat Rayane Bounida meer speeltijd moet krijgen bij Ajax?

Arena
602 Reacties
30 Dagen lid
1.718 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hans Kraaij maakt zich zorgen. Fijn Hans. Misschien kun je Bounida financieel steunen of zoiets. Bounida komt bij Ajax echt wel aan de bak. Dag Hans.

ERIMIR
3.493 Reacties
430 Dagen lid
37.767 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bounida gaat dit seizoen meer speeltijd krijgen in de ED. Dat is toch een soort speeltuintje, vergeleken met de Europese topcompetities.

Gusa
1.097 Reacties
1.080 Dagen lid
6.235 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zorgen om Rayane Bounida bij Hans dus.

Ome Barend
280 Reacties
11 Dagen lid
352 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsjah die jongen is onder druk gezet door Alex Kroes.. hij mocht wel even invallen tegen Volendam (1-1) in de 90e minuut om er nog even wat swung in te brengen. 1 keer balbezit en 1 keer balverlies 😂. Het is ook veelte veel gehyped door ESPN die hele Bounida, middelmatig talentje.. de jeugd van tegenwoordig zoals Zinhagel zijn een stuk slimmer en stappen over naar andere clubs.

Pietjanhendrik
302 Reacties
50 Dagen lid
306 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik snap dat Hans zich zorgen maakt. Met een premium salaris van 600.000 en dan nog niet vast bij de selectie.

Ome Barend
280 Reacties
11 Dagen lid
352 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik verdiende ervoor nog miljoenen.. zoveel geld geïnvesteerd in een speler die niks presteert.. pff

ERIMIR
3.493 Reacties
430 Dagen lid
37.767 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bij Feyenoord zit er eentje op de bank die jaarlijks 3 mln opstrijkt en vrijwel altijd geblesseerd is, ook niet verkeerd.

Pietjanhendrik
302 Reacties
50 Dagen lid
306 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR bij Ajax vorig jaar een stuk of 5. Nu alleen nog de slimme meneer Van de Boomen.

Ome Barend
280 Reacties
11 Dagen lid
352 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik iemand heeft een Feyenoord trauma..

Decoach
1 Reactie
778 Dagen lid
0 Likes
Decoach
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

100% Mee eens van Moro begrijp ik wel is echt en ander type speler met meerwaarde maar die Oscar is maar een egoïstische blind paard die er ongetwijfeld wel en paar in schopt in onze micky mouse league. Maar in de top wedstrijden en in de CL spelen wij als Ajax met 10 man als hij op het veld staat. #TeamBounida

Voetbalanalist
140 Reacties
24 Dagen lid
122 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De hill billys fanclub, maken zich niet druk om jonkie Bounida. Ondanks verschillende waarschuwingen hebben zij vertrouwen in de grote kale tok. En lukt het niet kunnen ze tegen hoge korting worden opgehaald. Dus niets om je druk te maken....

CG
2.323 Reacties
779 Dagen lid
13.288 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En ze blijven denken bij Ajax dat ze het steeds erg goed doen !!

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2025/2026
Jong Ajax
4
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

