Ajax-speler mengt zich tijdens transfer Dolberg: 'Ik kreeg WhatsApp-berichtjes van hem'

Kasper Dolberg naar Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven
12 september 2025, 07:47

Davy Klaassen zocht contact met Kasper Dolberg op Deadline Day, zo onthult de Ajax-aanwinst tegenover De Telegraaf. Toen de deal dichterbij kwam, verschenen er enkele WhatsApp-meldingen op de telefoon van de Deen – afkomstig van voormalig ploeggenoot Klaassen.

Door het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland moest Ajax vlak voor het verstrijken van de transfermarkt op zoek naar een nieuwe spits. Al snel werd duidelijk dat Dolberg die vacature moest gaan invullen.

De 55-voudig Deens international nam echter een risico met zijn keuze. Het was namelijk nog maar de vraag of Ajax en Anderlecht eruit zouden komen, terwijl de spits lucratieve aanbiedingen vanuit Griekenland, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten liet lopen. “Dat was een heel makkelijke beslissing, want ik wilde naar Ajax en de rest maakte niet meer uit”, zegt Dolberg.

Tijdens de onderhandelingen tussen Ajax en Anderlecht was de 27-jarige spits op trainingskamp met Denenmarken. “Ik moest mijn focus houden, mijn ding doen en hopen dat de clubs tot een akkoord zouden komen. Daar had ik helaas geen invloed op.” Dolberg stond er niet alleen voor: “Op het moment dat de deal dichterbij kwam, kreeg ik WhatsApp-berichtjes van Davy Klaassen. Hij vroeg me of het zou gebeuren en zei te hopen dat het rond kwam. Maar ik kon nog niks definitiefs zeggen”, aldus ‘het ijskonijn’.

Ook bij de Deense ploeg kreeg Dolberg steun tijdens de transferperikelen. “Bij de nationale ploeg steunde Anton Gaaei me. We hebben veel over Ajax gesproken”, aldus Dolberg.

Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

Frank de Boer

'Onbekwame' Frank de Boer neergesabeld: 'Hij begrijpt helemaal niks van voetbal'

Ronald Koeman

Koeman wordt gered, gemiste kans Ajax en revancheweek PSV? Genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

