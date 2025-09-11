Sjaak Swart schiet vol na heel bijzonder cadeau van Ajax

Ajax heeft Sjaak Swart geëerd omdat hij 75 jaar lid is van de club. De Amsterdammers namen hem mee naar Koninklijk Theater Carré, waar hij werd verrast met een intiem optreden van Youp van ‘t Hek. Dit ontroert het Ajax-icoon en na het optreden is te zien dat hij volschiet.

Swart is sinds 11 september 1950 lid van Ajax en is daarmee donderdag 75 jaar aan de club verbonden. Voor dit jubileum besloten de Amsterdammers het clubicoon in het zonnetje te zetten en hem naar Carré te lokken. Bij aankomst bij het theater geeft Swart al aan dat hij daar regelmatig is geweest om naar shows van Van ‘t Hek te kijken.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Swart heeft plaatsgenomen in de Koninklijke Loge, stapt de cabaretier, die vorig jaar afscheid nam van het theater, het podium op. Speciaal voor zijn ‘absolute Ajax-held’ wilde Van ‘t Hek nog een keer optreden. “Een oude komiek, die vorig jaar afscheid heeft genomen, speelt nog een keer in Carré en we kunnen zeggen: het loopt niet lekker”, opent hij grappend. “Vroeger stond ik voor uitverkochte zalen en nu zit er nog een eenzame 87-jarige bejaarde in zijn uppie in de zaal. En wat voor een bejaarde. Een bejaarde die alles is behalve bejaard. Een man die je niet harder kunt beledigen dan hem een bejaarde te noemen. Een man die nog niet zo lang geleden met zijn vrienden een rondootje trapte op Zeeburgia.”

Van ‘t Hek gaat verder met een uitleg waarom hij Swart zijn ‘absolute Ajax-held’ vindt. “Een man die mijn absolute Ajax-held is, omdat hij mijn jeugd, en niet alleen mijn jeugd, maar die van heel Amsterdam zeldzaam heeft opgevrolijkt met voorzetten, doelpunten, kampioenschappen, KNVB Bekers en drie Europa Cups. Want ik behoor tot de gelukkige generatie die het Gouden Ajax heeft zien spelen. Live in De Meer en in het Olympisch Stadion. Maar Jezus Sjaak, wat heb ik van jou en dat gouden team genoten. Jullie lieten jongens dromen, Sjaak.”

Swart emotioneel door toespraak

Van ‘t Hek doet Swart ook een belofte: over 25 jaar staat hij weer in Carré, als Swart honderd jaar lid is van Ajax. Na zijn voordracht verlaat de cabaretier het podium weer, terwijl Mister Ajax zit na te genieten. “Ongelofelijk. Mooi. Dat doet je wel wat”, zegt Swart vervolgens, terwijl zijn ogen volschieten en hij een paar keer moet zuchten. In de coulissen krijgen de twee nog een moment om elkaar te begroeten, waarbij ze elkaar omhelzen. “Ik kan wel huilen”, zegt Swart daarbij.