‘Slot en Liverpool azen met vier andere clubs op parel van Ajax’

(18) staat in de belangstelling van het Liverpool van Arne Slot en nog vier andere Europese giganten, zo meldt TeamTalk. Ajax hoopt de talentvolle verdediger te verleiden om langer in Amsterdam te blijven.

Bouwman maakt sinds 2018 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en ontwikkelt zich sindsdien uitstekend. In de eerste speelronde van het seizoen, thuis tegen Telstar (2-0 zege), beloonde John Heitinga het toptalent met zijn debuut in het eerste elftal. Op een tweede wedstrijd in Ajax 1 moet Bouwman nog even wachten: in de drie wedstrijden die daarop volgden ontbrak de verdediger vanwege lichte klachten in de wedstrijdselectie.

Ajax ziet de verdediger als een van de grootste talenten binnen de club en hoopt hem een nieuw contract voor meerdere seizoenen te laten tekenen, zo onthulde het Algemeen Dagblad vorige week. De Amsterdammers zijn echter niet de enigen die verwachten dat Bouwman de absolute top kan halen. Volgens TeamTalk zijn er namelijk meerdere Europese giganten geïnteresseerd in de jongeling.

Een van de ploegen met interesse is het Liverpool van Slot. Daarnaast zouden ook Chelsea, Manchester United, Manchester City en Barcelona zich graag versterken met Bouwman, die nog tot medio 2027 vastligt bij Ajax. De website schrijft dat de achttienjarige verdediger op hetzelfde niveau zou kunnen uitkomen als Virgil van Dijk, die al jaren onomstreden is bij Oranje en Liverpool.