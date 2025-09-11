Live voetbal

‘Slot en Liverpool azen met vier andere clubs op parel van Ajax’

Liverpool-trainer Arne Slot met Ajax-logo
Foto: © Imago/Realtimes
3 reacties
Niels Hassfeld
11 september 2025, 11:08

Aaron Bouwman (18) staat in de belangstelling van het Liverpool van Arne Slot en nog vier andere Europese giganten, zo meldt TeamTalk. Ajax hoopt de talentvolle verdediger te verleiden om langer in Amsterdam te blijven.

Bouwman maakt sinds 2018 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en ontwikkelt zich sindsdien uitstekend. In de eerste speelronde van het seizoen, thuis tegen Telstar (2-0 zege), beloonde John Heitinga het toptalent met zijn debuut in het eerste elftal. Op een tweede wedstrijd in Ajax 1 moet Bouwman nog even wachten: in de drie wedstrijden die daarop volgden ontbrak de verdediger vanwege lichte klachten in de wedstrijdselectie.

Artikel gaat verder onder video

Ajax ziet de verdediger als een van de grootste talenten binnen de club en hoopt hem een nieuw contract voor meerdere seizoenen te laten tekenen, zo onthulde het Algemeen Dagblad vorige week. De Amsterdammers zijn echter niet de enigen die verwachten dat Bouwman de absolute top kan halen. Volgens TeamTalk zijn er namelijk meerdere Europese giganten geïnteresseerd in de jongeling.

Een van de ploegen met interesse is het Liverpool van Slot. Daarnaast zouden ook Chelsea, Manchester United, Manchester City en Barcelona zich graag versterken met Bouwman, die nog tot medio 2027 vastligt bij Ajax. De website schrijft dat de achttienjarige verdediger op hetzelfde niveau zou kunnen uitkomen als Virgil van Dijk, die al jaren onomstreden is bij Oranje en Liverpool.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Wout Weghorst wacht vervelend gesprek met John Heitinga

  • Gisteren, 22:28
  • Gisteren, 22:28
Rayane Bounida Ajax

Zorgen om Rayane Bounida bij Ajax

  • Gisteren, 19:56
  • Gisteren, 19:56
Kasper Dolberg met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Dolberg zet hoog in na terugkeer bij Ajax: 'Ik ben hier gekomen om...'

  • Gisteren, 17:08
  • Gisteren, 17:08
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
ERIMIR
3.502 Reacties
430 Dagen lid
37.802 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Zijn contract zo snel mogelijk verlengen en minimaal nog 1a2 jaar bij Ajax laten voetballen, goed voor zijn ontwikkeling. De topclubs komen later wel net als bij Hato het geval is. Liever niet naar Liverpool, daar zijn er al teveel Nederlanders en word je er niet sterker en beter van.

dilima1966
2.576 Reacties
822 Dagen lid
15.561 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als ajax nu weer een speler voor habbekrats laat gaan moeten ze ook afscheid nemen van kroes

Arena
610 Reacties
31 Dagen lid
1.740 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Veel jonge talentvolle spelers komen in de verleiding om zo snel mogelijk te verkassen naar een grotere club en vooral money money money, maar ik hoop toch dat Bouwman verstandig is en hier niet voor valt. Lekker nog wat bij Ajax blijven en een completere speler worden. Dat geld en die clubs komen vanzelf wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.502 Reacties
430 Dagen lid
37.802 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Zijn contract zo snel mogelijk verlengen en minimaal nog 1a2 jaar bij Ajax laten voetballen, goed voor zijn ontwikkeling. De topclubs komen later wel net als bij Hato het geval is. Liever niet naar Liverpool, daar zijn er al teveel Nederlanders en word je er niet sterker en beter van.

dilima1966
2.576 Reacties
822 Dagen lid
15.561 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als ajax nu weer een speler voor habbekrats laat gaan moeten ze ook afscheid nemen van kroes

Arena
610 Reacties
31 Dagen lid
1.740 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Veel jonge talentvolle spelers komen in de verleiding om zo snel mogelijk te verkassen naar een grotere club en vooral money money money, maar ik hoop toch dat Bouwman verstandig is en hier niet voor valt. Lekker nog wat bij Ajax blijven en een completere speler worden. Dat geld en die clubs komen vanzelf wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel