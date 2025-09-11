Live voetbal

Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
Mingus Niesten
11 september 2025, 19:49

De kans dat Feyenoord de Europa League wint, is volgens Opta 5,2 procent. Dat is een opvallend hoog percentage. De CL-kansen van PSV en Ajax worden (logischerwijs) minder florissant ingeschat.

Feyenoord kon zich deze zomer via voorrondes plaatsen voor de Champions League, maar dat mislukte. Over twee duels was Fenerbahçe sterker. Nu Feyenoord zal uitkomen op het tweede Europese niveau, zijn de kansen op eindwinst wel flink gestegen. De Rotterdammers maken volgens Opta 5,2 procent kans om de Europa League te winnen; slechts vijf teams hebben lagere odds. Aston Villa (21,6%), AS Roma (12,8%), Nottingham Forest (11,3%), Lille (10,1%) en Olympique Lyon (8,3%) zijn de enige teams die volgens de supercomputer meer kans maken op de prijs.

Daarmee laat Feyenoord een aantal grote ploegen achter zich. Zo is de winstkans van Bologna, Porto (de club van Luuk de Jong en Francesco Farioli), VfB Stuttgart, Real Betis en Fenerbahce lager dan die van Feyenoord. Ook die laatstgenoemde club is opvallend, omdat zij Feyenoord zoals genoemd onlangs nog versloegen over twee duels. Fener heeft volgens Opta 2,1% kans om de Europa League te winnen. FC Utrecht sluit de rij af: zij maken een geschatte 0,5% kans op de Europese prijs. Daarmee laten zij zestien Europa League-ploegen onder zich.

PSV maakt nog minder kans om de Champions League te winnen: Opta ziet dat in 3 van de 1000 gevallen gebeuren (0,3%). De Eindhovenaren hebben volgens de supercomputer ook het lastigste programma van alle deelnemers. De winstkans van Ajax wordt ondanks het gunstige schema niet eens genoemd: die kans is dus sowieso kleiner dan 0,3%.

Ome Barend
290 Reacties
12 Dagen lid
369 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja ik voel aan alles dat dit een prachtig seizoen gaat worden, na 2 jaar CL is het wel eens leuk om als titelfavoriet mee te doen in de EL. Dit jaar CL behalen en hoge ogen gooien in de EL.. en moet je dan eens kijken hoe Feyenoord samen met van Persie op de kaart staan. Mijn voorspelling 1e in de eredivisie met minimaal 9 punten verschil op de nr 2. En minimaal halve finale EL.. ik hoop op meer, wie weet !

