Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

De kans dat Feyenoord de Europa League wint, is volgens Opta 5,2 procent. Dat is een opvallend hoog percentage. De CL-kansen van PSV en Ajax worden (logischerwijs) minder florissant ingeschat.

Feyenoord kon zich deze zomer via voorrondes plaatsen voor de Champions League, maar dat mislukte. Over twee duels was Fenerbahçe sterker. Nu Feyenoord zal uitkomen op het tweede Europese niveau, zijn de kansen op eindwinst wel flink gestegen. De Rotterdammers maken volgens Opta 5,2 procent kans om de Europa League te winnen; slechts vijf teams hebben lagere odds. Aston Villa (21,6%), AS Roma (12,8%), Nottingham Forest (11,3%), Lille (10,1%) en Olympique Lyon (8,3%) zijn de enige teams die volgens de supercomputer meer kans maken op de prijs.

Daarmee laat Feyenoord een aantal grote ploegen achter zich. Zo is de winstkans van Bologna, Porto (de club van Luuk de Jong en Francesco Farioli), VfB Stuttgart, Real Betis en Fenerbahce lager dan die van Feyenoord. Ook die laatstgenoemde club is opvallend, omdat zij Feyenoord zoals genoemd onlangs nog versloegen over twee duels. Fener heeft volgens Opta 2,1% kans om de Europa League te winnen. FC Utrecht sluit de rij af: zij maken een geschatte 0,5% kans op de Europese prijs. Daarmee laten zij zestien Europa League-ploegen onder zich.

PSV maakt nog minder kans om de Champions League te winnen: Opta ziet dat in 3 van de 1000 gevallen gebeuren (0,3%). De Eindhovenaren hebben volgens de supercomputer ook het lastigste programma van alle deelnemers. De winstkans van Ajax wordt ondanks het gunstige schema niet eens genoemd: die kans is dus sowieso kleiner dan 0,3%.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: 2025-26 Predictions 📈



Who will win the 2025-26 UEFA Europa League?



We've got the results of the 10,000 pre-season Opta supercomputer simulations.



Click below to find out more. ⬇️ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 11, 2025