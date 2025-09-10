Verhuurde Feyenoord-speler duidelijk: ‘Met alle respect naar Van der Vaart…’

is uitstekend begonnen aan zijn verhuurperiode bij FC Utrecht. De door Feyenoord uitgeleende middenvelder maakt indruk bij de Domstedelingen en kan daardoor op complimenten rekenen van onder meer Rafael van der Vaart. Zechiël blijft echter met beide benen op de grond, zo geeft hij aan in een interview tegenover MeeMetOranje.

Zechiël speelde ondertussen al tien wedstrijden in het shirt van FC Utrecht, dat de middenvelder voor één jaar huurt van Feyenoord. Tien van die zes duels waren in de Europese voorrondes, die de ploeg van Ron Jans succesvol doorliep. Ondertussen kon de 21-jarige middenvelder op complimenten rekenen van oud-international Van der Vaart.

“Ik vind het wel gek: dan ga je de transfermarkt op, maar als je dit hebt…. Ik ben fan van Luciano Valente hoor, bijvoorbeeld. Maar als je dit (Zechiël, red.) al hebt, denk je toch: laat hem maar spelen?”, sprak de analist bij Rondo.

Zechiël reageert in een interview met MeeMeeOranje op die lofzang: “Je hebt liever dat iemand je complimenten geeft dan dat iemand je afkraakt. Maar ja, stel je voor dat ik volgende maand of die maand daarop het ineens heel slecht doe, dan gaat iedereen zeggen van ‘ja, hij was er toch niet klaar voor’ of ‘hij was toch niet helemaal ready om die volgende stap te maken’”, weet het talent.

“Ik heb dit jaartje ook honderd procent nodig vind ik. Maar ik moet het gewoon goed proberen te blijven doen. Dus daarom zeg ik met alle respect naar Rafael van de Vaart toe. Nogmaals van de ene oor in en andere oor uit: daar bedoel ik niks verkeerds mee. Of natuurlijk is dat leuk om te horen, maar ik moet gewoon door ik moet gewoon blijven focussen en ik moet laten zien dat ik dit niet één of twee maanden kan, maar een heel seizoen lang en dan weer daarna”, is Zechiël stellig.