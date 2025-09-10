Live voetbal

Verhuurde Feyenoord-speler duidelijk: ‘Met alle respect naar Van der Vaart…’

Verhuurde Feyenoord-speler duidelijk: ‘Met alle respect naar Van der Vaart…’
Foto: © Ziggo Sport
3 reacties
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 14:45

Gjivai Zechiël is uitstekend begonnen aan zijn verhuurperiode bij FC Utrecht. De door Feyenoord uitgeleende middenvelder maakt indruk bij de Domstedelingen en kan daardoor op complimenten rekenen van onder meer Rafael van der Vaart. Zechiël blijft echter met beide benen op de grond, zo geeft hij aan in een interview tegenover MeeMetOranje.

Zechiël speelde ondertussen al tien wedstrijden in het shirt van FC Utrecht, dat de middenvelder voor één jaar huurt van Feyenoord. Tien van die zes duels waren in de Europese voorrondes, die de ploeg van Ron Jans succesvol doorliep. Ondertussen kon de 21-jarige middenvelder op complimenten rekenen van oud-international Van der Vaart.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het wel gek: dan ga je de transfermarkt op, maar als je dit hebt…. Ik ben fan van Luciano Valente hoor, bijvoorbeeld. Maar als je dit (Zechiël, red.) al hebt, denk je toch: laat hem maar spelen?”, sprak de analist bij Rondo.

Zechiël reageert in een interview met MeeMeeOranje op die lofzang: “Je hebt liever dat iemand je complimenten geeft dan dat iemand je afkraakt. Maar ja, stel je voor dat ik volgende maand of die maand daarop het ineens heel slecht doe, dan gaat iedereen zeggen van ‘ja, hij was er toch niet klaar voor’ of ‘hij was toch niet helemaal ready om die volgende stap te maken’”, weet het talent.

“Ik heb dit jaartje ook honderd procent nodig vind ik. Maar ik moet het gewoon goed proberen te blijven doen. Dus daarom zeg ik met alle respect naar Rafael van de Vaart toe. Nogmaals van de ene oor in en andere oor uit: daar bedoel ik niks verkeerds mee. Of natuurlijk is dat leuk om te horen, maar ik moet gewoon door ik moet gewoon blijven focussen en ik moet laten zien dat ik dit niet één of twee maanden kan, maar een heel seizoen lang en dan weer daarna”, is Zechiël stellig.

➡️ Meer nieuws over FC Utrecht

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

  • Gisteren, 22:23
  • Gisteren, 22:23
René Hake met op de achtergrond het logo van FC Twente

Feyenoord-assistent Hake terug naar Twente? Freek Jansen onthult mogelijk cruciaal detail

  • Gisteren, 15:23
  • Gisteren, 15:23
Feyenoord op bezoek bij Fenerbahçe

Feyenoord-speler spreekt zich uit en toont Palestijnse vlag op het veld

  • Gisteren, 14:58
  • Gisteren, 14:58
5 3 reacties
Reageren
3 reacties
12deman
266 Reacties
73 Dagen lid
283 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, vd Vaart baalt nog steeds dat Valente niet bij Ajax speelt. Alles wat Rafael zegt is vanuit zijn rose Ajaxbril. Snap niet dat hij wordt uitgenodigd om zijn mening te verkondigen.

Arena
595 Reacties
30 Dagen lid
1.699 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jij snapt wel meer niet.

Martine
107 Reacties
216 Dagen lid
307 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuke speler en eindelijk iemand die met beide benen op de grond staat. “Het komt zoals het komt”

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

12deman
266 Reacties
73 Dagen lid
283 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, vd Vaart baalt nog steeds dat Valente niet bij Ajax speelt. Alles wat Rafael zegt is vanuit zijn rose Ajaxbril. Snap niet dat hij wordt uitgenodigd om zijn mening te verkondigen.

Arena
595 Reacties
30 Dagen lid
1.699 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jij snapt wel meer niet.

Martine
107 Reacties
216 Dagen lid
307 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuke speler en eindelijk iemand die met beide benen op de grond staat. “Het komt zoals het komt”

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
4
1
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel