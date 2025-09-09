Mourinho naar de Galgenwaard? Naam Special One valt na bliksemontslag bij EL-tegenstander FC Utrecht

Nottingham Forest neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Nuno Espírito Santo. Dat de Portugees overhoop lag met de clubleiding was al langere tijd bekend, waardoor zijn ontslag een kwestie van tijd leek. José Mourinho geldt bij de aanstaande Europa League-tegenstander van FC Utrecht als één van de mogelijke opvolgers van zijn landgenoot.

De 51-jarige Espírito Santo werkte in de Engeland eerder succesvol bij Wolverhampton Wanderers, maar flopte bij Tottenham Hotspur. In december 2023 werd hij aangesteld bij Nottingham Forest, dat hij in zijn debuutjaar behoedde voor degradatie uit de Premier League. Afgelopen seizoen was de club één van de - zo niet dé - revelaties van de Engelse competitie. Forest bivakkeerde zelfs lange tijd op een plek die recht zou geven op Champions League-voetbal, maar eindigde uiteindelijk als zevende, goed voor een Europa League-ticket. Bij de loting werd de tweevoudig Europa Cup 1-winnaar onder meer gekoppeld aan FC Utrecht. Op 11 december aanstaande komt Forest op bezoek in Stadion Galgenwaard.

Espírito Santo maakt het bezoek aan de Domstad echter niet meer mee. Na weken van speculaties over een naderend ontslag bevestigt Forest dat de coach op straat is gezet. "Vanwege recente omstandigheden is Nuno vandaag ontheven van zijn taken als hoofdtrainer", schrijft de club in een kort statement op de eigen website. "Omdat hij een cruciale rol speelde in ons succes van het afgelopen seizoen zal hij altijd een speciale plek in onze reis innemen", aldus Nottingham Forest.

Als mogelijke opvolger van Espírito Santo valt onder meer de naam van Mourinho. The Special One werd eind augustus op straat gezet door Fenerbahçe, kort nadat hij met de Turkse topclub voor de uitschakeling van Feyenoord in de derde voorronde van de Champions League had gezorgd. Volgens Engelse media zijn ook bekende namen als Ange Postecoglou, Brendan Rodgers, Muaricio Pochettino en Andoli Iraola kandidaat bij Nottingham Forest. Bij de bookmakers is Postecoglou op het moment van schrijven de topfavoriet. De trainer leidde Tottenham Hotspur afgelopen seizoen naar de eindzege in de Europa League, maar werd desondanks ontslagen en vervangen door Thomas Frank.

Update: 'Nottingham Forest stelt Postecoglou aan'

Fabrizio Romano meldt op X dat Postecoglou inderdaad wordt aangesteld als nieuwe trainer van Nottingham Forest. Volgens de Italiaanse transfergoeroe hebben club en trainer overeenstemming bereikt over een contract tot medio 2027.