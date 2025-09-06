Manchester United bereikt mondeling akkoord over vertrek Onana

kan een overstap maken naar Turkije. Volgens Fabrizio Romano zijn Trabzonspor en Manchester United tot een mondeling akkoord gekomen over een transfer van de Kameroense doelman. Het zou hierbij gaan om een huurdeal.

De inmiddels 29-jarige Onana werd in de zomer van 2023 door Erik ten Hag naar Manchester gehaald. United tikte maar liefst vijftig miljoen euro af om de doelman uit Kameroen over te nemen van Internazionale, de club waarmee Onana in het voorgaande seizoen de Champions League-finale wist te bereiken en waar hij een uitstekende indruk maakte. Op Old Trafford wist hij echter niet zijn topniveau te evenaren. Onder Ten Hags opvolger, Ruben Amorim, is Onana zijn basisplaats inmiddels kwijtgeraakt aan Altay Bayindir.

Enkel in het duel met Grimsby Town in de EFL-Cup mocht Onana dit seizoen opdraven. Het werd een dramatische avond voor de club - de doelman niet uitgezonderd. Grimsby, actief op het vierde (!) Engelse profniveau, stond na een halfuur spelen al met 2-0 voor. Onana zat helemaal mis bij de tweede goal van Grimsby en kreeg van The Sun een 0 als rapportcijfer voor zijn optreden. Bryan Mbeumbo en Harry Maguire brachten de Mancunians in het laatste kwartier nog wel langszij (2-2), maar in de verlenging werd niet meer gescoord. In de daardoor noodzakelijke penaltyreeks faalden miljoenenaankopen Matheus Cunha en diezelfde Mbeumo vanaf elf meter, waardoor United met het schaamrood op de kaken werd uitgeschakeld in het tweede Engelse bekertoernooi.

Mogelijk is zijn optreden op Blundell Park zijn laatste in het shirt van Manchester United geweest voor Onana. Yagiz Sabuncuoglu meldt op X dat Trabzonspor de keeper graag naar Turkije zou halen en inmiddels een verhoogd bod heeft neergelegd op Old Trafford. De club uit Trabzon verkocht eerste doelman Ugurcan Çakir deze week aan competitiegenoot Galatasaray, nadat de 29-jarige sluitpost in de eerste vier wedstrijden van het seizoen drie keer de nul hield. Onana zou dus de ervaren opvolger van Çakir moeten worden. Turkse clubs kunnen nog tot vrijdag 12 september spelers aantrekken, daarna sluit ook daar de zomerse transferperiode.

Manchester United en Trabzonspor mondeling akkoord

Update 6 september 16.21 uur - Trabzonspor en Manchester United zijn tot een mondeling akkoord gekomen over een huurtransfer van Onana, zo meldt Romano zaterdagmiddag. De doelman mag nu zelf beslissen of hij de overstap naar Turkije gaat maken of dat hij in Manchester wil blijven. Het is niet duidelijk welke optie zijn voorkeur heeft.