Onana krijgt zelden vertoond rapportcijfer na League Cup-blamage; Ook De Ligt hard aangepakt

is de gebeten hond na de afgang van Manchester United in de League Cup tegen Grimbsy Town. Woensdagavond ging de ploeg van Rúben Amorim na strafschoppen onderuit tegen de vierdeklasser. In de reguliere speeltijd vertolkte Onana een negatieve hoofdrol, wat hem op harde kritiek vanuit de Engelse media komt te staan.

United kende een desastreuze eerste helft op bezoek bij de club uit de League Two, mede dankzij dramatisch werk van de oud-Ajax-doelman. Onana zag er zowel bij de 1-0, als bij de 2-0 niet best uit. United kon de stand in de tweede helft rechttrekken, maar ging na een strafschoppenreeks (12-11) alsnog onderuit. Een blamage.

De Engelse media vinden dat Onana verantwoordelijk is voor het debacle. The Sun beoordeelt het optreden van de doelman met een historisch lage 0. “United heeft een nieuwe keeper nodig, liever vandaag dan morgen. Misschien Grimbsy-keeper Christy Pym?”, schrijft het medium genadeloos. “Hij beleefde een avond om snel te vergeten”, concludeert The Sun. Matthijs de Ligt, die alleen de tweede helft meespeelde, krijgt ook een dikke onvoldoende: 4.

Express gaat mee in de rapportering van The Sun. Zo krijgt Onana ook daar het allerlaagste cijfer: 0. “Onana zou nooit meer voor deze club mogen spelen”, vinden ze. De Ligt krijgt ook bij Express een 4. Maar liefst vier spelers moeten het doen met een 1: Manuel Ugarte, Amad, Matheus Cunha en Benjamin Sesko.

Manchester Evening News deelt een verrassend ‘hoog’ punt uit naar Onana, namelijk een 5. “Kwam terug in het team en was verantwoordelijk voor beide doelpunten. Zwak en makkelijk te pakken, hij speelt zich uit de club. Geweldige redding in de shootout en scoorde”, schrijft het medium.