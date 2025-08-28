Live voetbal

Onana krijgt zelden vertoond rapportcijfer na League Cup-blamage; Ook De Ligt hard aangepakt

Onana krijgt zelden vertoond rapportcijfer na League Cup-blamage; Ook De Ligt hard aangepakt
Foto: © Imago
5 reacties
Luuk van Grinsven
28 augustus 2025, 07:54   Bijgewerkt: 08:33

André Onana is de gebeten hond na de afgang van Manchester United in de League Cup tegen Grimbsy Town. Woensdagavond ging de ploeg van Rúben Amorim na strafschoppen onderuit tegen de vierdeklasser. In de reguliere speeltijd vertolkte Onana een negatieve hoofdrol, wat hem op harde kritiek vanuit de Engelse media komt te staan.

United kende een desastreuze eerste helft op bezoek bij de club uit de League Two, mede dankzij dramatisch werk van de oud-Ajax-doelman. Onana zag er zowel bij de 1-0, als bij de 2-0 niet best uit. United kon de stand in de tweede helft rechttrekken, maar ging na een strafschoppenreeks (12-11) alsnog onderuit. Een blamage.

Artikel gaat verder onder video

De Engelse media vinden dat Onana verantwoordelijk is voor het debacle. The Sun beoordeelt het optreden van de doelman met een historisch lage 0. “United heeft een nieuwe keeper nodig, liever vandaag dan morgen. Misschien Grimbsy-keeper Christy Pym?”, schrijft het medium genadeloos. “Hij beleefde een avond om snel te vergeten”, concludeert The Sun. Matthijs de Ligt, die alleen de tweede helft meespeelde, krijgt ook een dikke onvoldoende: 4.

Express gaat mee in de rapportering van The Sun. Zo krijgt Onana ook daar het allerlaagste cijfer: 0. “Onana zou nooit meer voor deze club mogen spelen”, vinden ze. De Ligt krijgt ook bij Express een 4. Maar liefst vier spelers moeten het doen met een 1: Manuel Ugarte, Amad, Matheus Cunha en Benjamin Sesko.

Manchester Evening News deelt een verrassend ‘hoog’ punt uit naar Onana, namelijk een 5. “Kwam terug in het team en was verantwoordelijk voor beide doelpunten. Zwak en makkelijk te pakken, hij speelt zich uit de club. Geweldige redding in de shootout en scoorde”, schrijft het medium.

➡️ Meer Manchester United nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Andre Onana

Gitzwarte avond voor André Onana en Man United tegen vierdeklasser Grimsby Town

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Manchester United-verdediger Matthijs de Ligt

De Ligt krijgt er flink van langs: 'Hij is te zwaar geworden'

  • di 26 augustus, 15:49
  • 26 aug. 15:49
Santiago Gimenez

Santiago Giménez en spits van 78 miljoen (!) genoemd voor PSV

  • ma 25 augustus, 20:05
  • 25 aug. 20:05
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Voetbalanalist
36 Reacties
10 Dagen lid
41 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Waar komen deze spelers ook weer vandaan? Één komt geloof ik uit de eigen jeugd van die club.

dilima1966
2.540 Reacties
808 Dagen lid
15.531 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

@Voetbalanalist. Nee hoor bij Barcelona uit de opleiding hij was 12 maanden geschorst van wegen doping gebruikt

Arena
254 Reacties
17 Dagen lid
960 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    6
    + 1
avatar

Hahahaha! Toch grappig dat iedereen meteen weet dat je Ajax bedoeld want je wil effe een sneer uitdelen, maar de Ligt komt uit de jeugd van Abcoude en Onana van Barcelona. Foutje bedankt!

ERIMIR
3.272 Reacties
416 Dagen lid
37.232 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Jammer dat MU steeds slechtere trainers aanstelt.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.352 Reacties
1.066 Dagen lid
18.661 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Degradatie dit seizoen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalanalist
36 Reacties
10 Dagen lid
41 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Waar komen deze spelers ook weer vandaan? Één komt geloof ik uit de eigen jeugd van die club.

dilima1966
2.540 Reacties
808 Dagen lid
15.531 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

@Voetbalanalist. Nee hoor bij Barcelona uit de opleiding hij was 12 maanden geschorst van wegen doping gebruikt

Arena
254 Reacties
17 Dagen lid
960 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    6
    + 1
avatar

Hahahaha! Toch grappig dat iedereen meteen weet dat je Ajax bedoeld want je wil effe een sneer uitdelen, maar de Ligt komt uit de jeugd van Abcoude en Onana van Barcelona. Foutje bedankt!

ERIMIR
3.272 Reacties
416 Dagen lid
37.232 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Jammer dat MU steeds slechtere trainers aanstelt.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.352 Reacties
1.066 Dagen lid
18.661 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Degradatie dit seizoen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

André Onana

André Onana
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 29 jaar (2 apr. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
34
0
2023/2024
Man Utd
38
0
2022/2023
Inter
24
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel