Zirkzee wijst PSV de deur, Eindhovenaren kijken naar Nederlander uit Serie A

zal hoogstwaarschijnlijk niet de volgende versterking worden van PSV. Na de langetermijnblessure van Alassane Pléa heeft de ploeg van Peter Bosz een nieuwe spits nodig, waarvoor het ook naar de Serie A kijkt.

Pléa staat door een tegen FC Twente opgelopen knieblessure langdurig aan de kant, waardoor Ricardo Pepi de nog enige overgebleven spits van PSV is. Dat vindt de technische directie niet genoeg. Zirkzee, die op een zijspoor was beland bij Manchester United, werd gezien als een potentiële vervanger, maar daar kan nu normaal gesproken een streep doorheen.

Ingewijden delen namelijk aan Joost Blaauwhof dat de international op Old Trafford wil blijven en daar voor zijn kans wil gaan. Rúben Amorim, coach van The Red Devils, zou Zirkzee ook het liefst bij zijn selectie. En dus 'lijkt de transfer voor nu uitgesloten'. Niet veel later deelt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad soortgelijke informatie. "Het lijkt een bijna onmogelijke deel', schrijft de journalist, die ook weet dat United sowieso een verhuur niet zou zien zitten.

En dus moet PSV doorschakelen. Een van de namen die valt is die van Thijs Dallinga. De voormalige spits van Excelsior speelt momenteel bij Bologna, waar hij vorig seizoen toch amper potten kon breken. In 1145 competitieminuten scoorde hij drie keer en gaf hij drie assists. Zijn vorm aan het einde van het seizoen was echter wel vrij aardig: hij was direct bij drie doelpunten betrokken in zijn laatste drie Serie A-wedstrijden en scoorde drie maal in de halve finales van de Coppa Italia om Bologna naar de finale te schieten. Dallinga heeft een interland voor Oranje: op 21 november 2023 speelde de spits 45 minuten mee tegen Gibraltar (6-0 winst).

Elfrink weet eveneens te melden dat Paul Wanner vrijdag gepresenteerd zal worden. De aanvallende middenvelder komt over van Bayern München en moet (op den duur) Malik Tillman vervangen.