Zirkzee wijst PSV de deur, Eindhovenaren kijken naar Nederlander uit Serie A

Zirkzee wijst PSV de deur, Eindhovenaren kijken naar Nederlander uit Serie A
Mingus Niesten
21 augustus 2025, 23:12

Joshua Zirkzee zal hoogstwaarschijnlijk niet de volgende versterking worden van PSV. Na de langetermijnblessure van Alassane Pléa heeft de ploeg van Peter Bosz een nieuwe spits nodig, waarvoor het ook naar de Serie A kijkt.

Pléa staat door een tegen FC Twente opgelopen knieblessure langdurig aan de kant, waardoor Ricardo Pepi de nog enige overgebleven spits van PSV is. Dat vindt de technische directie niet genoeg. Zirkzee, die op een zijspoor was beland bij Manchester United, werd gezien als een potentiële vervanger, maar daar kan nu normaal gesproken een streep doorheen.

Ingewijden delen namelijk aan Joost Blaauwhof dat de international op Old Trafford wil blijven en daar voor zijn kans wil gaan. Rúben Amorim, coach van The Red Devils, zou Zirkzee ook het liefst bij zijn selectie. En dus 'lijkt de transfer voor nu uitgesloten'. Niet veel later deelt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad soortgelijke informatie. "Het lijkt een bijna onmogelijke deel', schrijft de journalist, die ook weet dat United sowieso een verhuur niet zou zien zitten.

En dus moet PSV doorschakelen. Een van de namen die valt is die van Thijs Dallinga. De voormalige spits van Excelsior speelt momenteel bij Bologna, waar hij vorig seizoen toch amper potten kon breken. In 1145 competitieminuten scoorde hij drie keer en gaf hij drie assists. Zijn vorm aan het einde van het seizoen was echter wel vrij aardig: hij was direct bij drie doelpunten betrokken in zijn laatste drie Serie A-wedstrijden en scoorde drie maal in de halve finales van de Coppa Italia om Bologna naar de finale te schieten. Dallinga heeft een interland voor Oranje: op 21 november 2023 speelde de spits 45 minuten mee tegen Gibraltar (6-0 winst).

Wanner

Elfrink weet eveneens te melden dat Paul Wanner vrijdag gepresenteerd zal worden. De aanvallende middenvelder komt over van Bayern München en moet (op den duur) Malik Tillman vervangen.

Arena
177 Reacties
10 Dagen lid
717 Likes
Arena
Begrijpelijke keuze van Zirkzee.

Voetbalhoofdstad
342 Reacties
24 Dagen lid
1.177 Likes
Voetbalhoofdstad
Groot gelijk dat Zirkzee voor zijn kans bij United gaat in de PL. Wel mooi om te zien dat de top 2 ambitie toont met nieuwe aanwinsten. Net als Paul Wanner het grootste talent van Europa. En eerder Gloukh en Moro. Kroes en Stewart zijn cooking.

Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee
Team: Man Utd
Leeftijd: 24 jaar (22 mei 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Bologna
-
-
2024/2025
Man Utd
32
3
2023/2024
Bologna
34
11

