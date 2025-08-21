Bayern München sneert naar PSV-aanwinst Wanner: 'Als je niet in jezelf gelooft…'

Dat ervoor kiest om Bayern München achter zich te laten en naar PSV te verkassen, valt duidelijk niet in goede aarde bij sportief directeur Max Eberl. Nog voordat de negentienjarige middenvelder officieel wordt gepresenteerd in Eindhoven, krijgt hij te maken met een venijnige opmerking vanuit het zuiden van Duitsland.

De aanstaande transfer van Wanner naar PSV is op de persconferentie van Bayern München bevestigd door sportief directeur Eberl: "Ja, hij (Wanner) is al in Eindhoven. De speler bepaalt uiteindelijk zelf of hij zich wil verbeteren en een uitdaging wil aangaan. We hebben relatief weinig opties in de aanval. Maar als je niet in jezelf gelooft, moet je een beslissing nemen. Wij willen alleen werken met spelers die graag voor Bayern willen uitkomen.

Met die bijtende woorden zet de beleidsbepaler vraagtekens bij het zelfvertrouwen van Wanner, die donderdag in Eindhoven zijn medische keuring ondergaat en vervolgens een contract tot medio 2030 tekent. PSV maakt voor de komst van het toptalent een transfersom van vijftien miljoen euro over naar Der Rekordmeister.

Toch houdt Bayern nog een lijntje met de middenvelder. De Duitse grootmacht heeft een terugkoopoptie bedongen, zoals eerder ook gebeurde bij Malik Tillman. Details over de voorwaarden van die clausule zijn vooralsnog niet naar buiten gebracht.

Bekijk hieronder hoe Wanner donderdagmiddag is gearriveerd in Eindhoven: