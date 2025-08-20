Mulder lyrisch na PSV-nieuws: 'Speler waarvoor je naar het stadion gaat'

Youri Mulder is dolenthousiast over middenvelder . De negentienjarige Duitser staat op het punt om Bayern München te verruilen voor PSV en wordt naar alle waarschijnlijkheid donderdag medisch gekeurd door de Eindhovenaren. Naar verluidt gaat PSV een bedrag van vijftien miljoen euro exclusief overmaken aan Der Rekordmeister.

PSV nam deze zomer na twee seizoenen afscheid van Malik Tillman. De Amerikaan werd voor een bedrag van 35 miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen. De Eindhovenaren hadden nog altijd geen vervanger voor hem in huis gehaald, maar de negentienjarige Wanner werd al langer genoemd als mogelijkheid voor PSV. De afgelopen dagen zijn de onderhandelingen over zijn komst in een stroomversnelling geraakt. Lange tijd was er niet duidelijk of PSV en Bayern spraken over een huurdeal of een permanente transfer. Inmiddels zijn beide ploegen eruit en is duidelijk dat de Eindhovenaren Wanner gaan kopen. Na de medische keuring zal Wanner een meerjarig contract ondertekenen bij PSV.

Youri Mulder is lyrisch over de jonge Duitser. "Het is echt een nummer 10, die opgeleid is bij Bayern", begint hij bij Ziggo Sport. "Hij is al twee keer uitgeleend, ze hebben een heel duidelijk plan met hem gehad. Eerst bij Elversberg, waar hij het goed heeft gedaan en daarna bij Heidenheim. Hij kan echt heel goed voetballen. Het is echt een nummer 10. Een technische speler, die echt heel creatief is."

"Ik vind het een leuke gedachte van PSV. Goed gescout. Het is een project waar je echt geld mee kan verdienen. Dit is een speler die direct in de basis zal spelen", vervolgt Mulder zijn lofzang. Vervolgens trekt presentator Wytse van der Goot de vergelijking met Mail Tillman. Wanner is namelijk net als de Amerikaan een speler voor de 10-positie en kwam ook over van Bayern München. "Dit is een goede aankoop", vervolgt Mulder. "Dit is een speler waarvoor je naar het stadion gaat."

"Als hij bij PSV komt te spelen, heb ik ook zin om PSV te zien spelen. Deze transfer prikkelt mij, ja. Met Veerman op het middenveld, met hem... Dat wordt echt Peter Bosz-voetbal. Dit wordt genieten. Tillman was natuurlijk ook een échte voetballer, die misten ze op een gegeven moment ook heel erg", doelt Mulder op de blessure van Tillman waardoor hij een aantal wedstrijden van PSV miste. "Ook in het terugverdedigen. Maar dat is bij hem (Wanner, red.) ook goed verzorgd."