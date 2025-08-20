Elfrink onthult 'droomkandidaat' voor spitspositie PSV

is de ‘droomkandidaat’ om de geblesseerde te vervangen bij PSV, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De aanvaller van Manchester United kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten, waardoor hij goed in het profiel van de Eindhovenaren past.

Pléa liep zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2 zege) een ernstige blessure op bij een duel met Robin Pröpper in het strafschopgebied, waardoor hij in ieder geval de eerste seizoenshelft moet missen. Doordat Ricardo Pepi nog altijd niet is hersteld van zijn knieblessure, moest Peter Bosz Guus Til als invaller binnen de lijnen brengen. Inmiddels is duidelijk dat de Eindhovenaren graag een concurrent halen voor Pepi.

Artikel gaat verder onder video

De ‘droomkandidaat’ daarvoor is Zirkzee, zo stelt Elfrink. “Dat kan bijna niet anders. Hij past perfect in het profiel van PSV, omdat de aanvaller van Manchester United zowel op '9' als op '10' kan spelen”, omschrijft de clubwatcher. Hij benadrukt dat het niet bekend is of de landskampioen zich al heeft gemeld in Manchester om over een transfer van Zirkzee te spreken, maar de kans is groot dat dit hoe dan ook zal gebeuren. “Dat een transfer waarschijnlijk uitermate ingewikkeld is, is wel uit te tekenen”, voegt de journalist eraan toe.

“Als Manchester United al zou besluiten om Zirkzee toch nog tijdelijk af te staan aan een andere club kan PSV dat financieel waarschijnlijk met pijn en moeite vlottrekken”, schrijft Elfrink, die de huurkosten en het salaris van de spits een ‘aanslag op het budget’ noemt. Ook zullen de Eindhovenaren te maken krijgen met de nodige concurrentie voor het huren van Zirkzee. Op dit moment houdt de gevallen topclub vol dat de spits niet mag vertrekken, maar mogelijk komt daar later in de transferperiode nog verandering in. Zirkzee maakte een jaar geleden voor een bedrag van 42,5 miljoen euro de overstap van Bologna naar Old Trafford, waar hij nog tot medio 2029 vastligt.