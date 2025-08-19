Jürgen Klopp roert zich bij uitgaande PSV-transfer: 'De indruk die hij bij mij achterliet...'

Jürgen Klopp heeft ervan overtuigd om PSV deze zomer te verruilen voor het Duitse RB Leipzig. De voormalig Liverpool-trainer, tegenwoordig werkzaam als Head of Global Soccer binnen het Red Bull-concern sprak in die hoedanigheid met de Belgische aanvaller.

Bakayoko kwam zes jaar geleden voor 'een appel en een ei' over van Anderlecht en droeg bij aan twee landstitels van de Eindhovenaren. Vooral in het seizoen 2023-2024 was de Belgisch international flink op dreef met veertien doelpunten en veertien assists in 48 officiële wedstrijden. Het leverde Bakayoko de belangstelling van onder meer Paris Saint-Germain op, maar tot een transfer kwam het niet. Afgelopen seizoen liep het allemaal wat minder voor de Belg en kwam hij in 47 wedstrijden tot twaalf treffers en drie assists. Toch was er flink wat interesse voor de buitenspeler, die uiteindelijk voor ongeveer twintig miljoen euro verkaste naar RB Leipzig.

Naar eigen zeggen wist Bakayoko al anderhalf jaar dat Leipzig, waar ook Xavi Simons nog onder contract staat, hem wilde binnenhengelen. Uiteindelijk gaf een gesprek met Klopp de doorslag voor hem. "De indruk die hij bij mij achterliet, was dat dit het juiste project voor mij was,” vertelt de vleugelaanvaller in gesprek met ESPN. “Hij zei dat ze me beter zouden maken en dat ze mij nodig hadden.

"Maar het grappigste was eigenlijk dat we helemaal niet spraken over dat hij me per se naar Leipzig wilde halen", gaat Bakayoko verder. "Het ging puur over voetbal en mijn visie op het spel. Hij wilde gewoon weten wie ik ben als persoon. Dat gaf me vrijheid en vertrouwen. Dat was alles wat ik nodig had en dat deed me geloven dat dit de juiste stap was.”

Hoewel Bakayoko het dus tijd vond voor een volgende stap, vond hij het wel lastig om afscheid te nemen van PSV en vooral trainer Peter Bosz."Leipzig wilde me altijd al hebben. Voor mij voelde het als een kans. Het was lastig om PSV te verlaten, want ze wilden me eigenlijk houden. Maar Leipzig was al anderhalf jaar mijn eerste keuze. De afgelopen twee jaar ben ik met talloze clubs in verband gebracht, maar uiteindelijk moet je rustig blijven en kiezen wat het beste is. Voor mij was dit project perfect", besluit hij.