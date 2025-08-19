Memphis terug naar PSV? Elfrink: 'Dat verhaal klinkt nu opnieuw'

PSV moet twee weken voor het sluiten van de transfermarkt plots op zoek naar een nieuwe spits, nu zomeraanwinst Alassana Pléa het hele kalenderjaar niet meer in actie kan komen. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad laat zijn licht schijnen over het lijstje met mogelijke vervangers van de Fransman en bespreekt onder meer de kans dat terugkeert in Eindhoven.

Pléa raakte afgelopen zondag al na twintig minuten spelen geblesseerd in het uitduel dat PSV bij FC Twente speelde (0-2 winst). Na een stevige ingreep van Robin Pröpper ging de 32-jarige Fransman geblesseerd naar de kant, nog tijdens de wedstrijd werd Pléa al op krukken gesignaleerd. Daags na de wedstrijd bevestigde PSV het nieuws dat al gevreesd werd: de spits heeft een blessure opgelopen aan het kraakbeen van zijn knie en is minimaal tot de winterstop uitgeschakeld. Ook omdat beoogde eerste spits Ricardo Pepi nog altijd niet wedstrijdfit is zal de landskampioen nu de transfermarkt op moeten voor een nieuwe nummer 9.

Wordt Memphis (31) de man die PSV van het spitsenprobleem verlost? "Hij zit altijd wel ergens in het achterhoofd bij de clubleiding", schrijft Elfrink. De oud-PSV'er, die Eindhoven tien jaar geleden verruilde voor Manchester United en momenteel onder contract staat bij het Braziliaanse Corinthians, verdient echter een zeer fors salaris bij zijn huidige club, zo weet de clubwatcher. "Verhalen over financiële problemen bij zijn club Corinthians steken al een tijd de kop op, maar eerder deze transferperiode klonk vanuit zijn management het verhaal dat Depay gewoon in Brazilië blijft. En dat verhaal klinkt nu opnieuw", aldus Elfrink.

'Reservespeler van FC Utrecht maakt PSV doorgaans niet beter'

De clubwatcher noemt nog meerdere kandidaten, maar ziet telkens beren op de weg. Zo zou over Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam) rondom PSV 'niet veel enthousiasme te horen zijn' en is Joshua Zirkzee (Manchester United) niet alleen 'peperduur', maar is het volgens Elfrink ook nog maar de vraag of hij wel mag vertrekken. Noah Ohio dan, de spits van FC Utrecht waar PSV afgelopen winter naast greep toen Pepi geblesseerd raakte? 'Totaal niet in vorm', noteert Elfrink, die erop wijst dat een reservespeler van FC Utrecht 'PSV doorgaans niet beter maakt'.

'Brobbey naar PSV totaal niet aan de orde'

Ook de komst van voormalig PSV'er Joël Piroe (Leeds United) is volgens Elfrink 'niet realistisch', terwijl vermeend Feyenoord-target El Bilal Touré (Atalanta) volgens de journalist wel lijkt te zijn aangeboden in Eindhoven, maar dat heeft nog niet tot actie geleid. PSV zou daarnaast 'niet meegaan' in het 'godsvermogen' dat AZ zal vragen voor Mexx Meerdink. De suggestie van Pierre van Hooijdonk om Brian Brobbey en Ajax van elkaar te verlossen wijst Elfrink ook direct van de hand: "Dat is totaal niet aan de orde."

Maar wie komt er dan wel? Volgens Elfrink is het een 'geluk bij een ongeluk' voor PSV dat de transfermarkt nog tot 2 september open is. "De komende dertien dagen komen nog enorm veel spelers op de markt. De transferperiode nadert zijn einde en de hele boel komt dan in een stroomversnelling, die na blessures in elke speelronde alleen maar nóg sneller gaat stromen. Aannemelijk is dat de Eindhovense club goed in ogenschouw neemt welke opties straks in Engeland of bij clubs in andere grote competities allemaal beschikbaar zijn", aldus Elfrink.