Ruben van Bommel eerlijk over gevoelig onderwerp: ‘Daar praat ik niet graag over’

(20) focust zich op dit moment puur en alleen op PSV, zo vertelt hij bij Tafel Voetbal van L1 Nieuws. De aanvaller vertrok deze zomer van AZ naar Eindhoven en maakt in zijn eerste weken een goede indruk, maar een plekje in het Nederlands elftal - waarover direct gespeculeerd wordt - is volgens hem niet aan de orde.

PSV versterkte zich op 11 juli met Van Bommel, die voor een bedrag van vijftien miljoen euro overkwam van AZ. In de eerste maand in het Philips Stadion won de linksbuiten de Johan Cruijff Schaal en scoorde hij bij zijn eerste competitiewedstrijd in het shirt van de regerend landskampioen. “Het is een goede groep met veel kwaliteit. De eerste twee wedstrijden zijn gelijk goed, maar we hebben nog een heel seizoen te gaan”, begint Van Bommel.

Door zijn goede eerste weken in Eindhoven, wordt de naam van de twintigjarige direct genoemd voor het Nederlands elftal. Van Bommel wil daar zelf in ieder geval nog niet veel over horen. “Ik praat daar in principe niet graag over en in ieder geval niet te snel”, reageert hij duidelijk in de Limburgse voetbaltalkshow.

Volgens analist Maurice Graef is het inderdaad nog veel te vroeg om over ‘het grote Oranje’ te praten. “Daar word ik zó moe van… Als hij fit blijft, PSV kampioen wordt en hij daar een goede rol heeft, komt dat vanzelf. Daar hoef je nu nog niet op te focussen”, zegt hij. Reginald Thal, ook aanwezig bij Tafel Voetbal, vult aan: “Laat die jongens lekker voetballen.”