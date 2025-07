ESPN deelt beelden emotionele Van Bommel: 'Hoe f*cking dom kun je zijn?'

ESPN heeft in Jong Oranje All Access, waarin de beloftenploeg van het Nederlands elftal op de voet gevolgd wordt, beelden gedeeld van de reactie van na zijn rode kaart op het EK Onder 21 in Slowakije. Daarop is te zien dat de kersvers PSV-aanvaller ontzettend baalt van zijn actie.

Jong Oranje bereikte op het afgelopen EK, de halve finales, waarin de ploeg van trainer Michael Reiziger uiteindelijk uitgeschakeld werd door de leeftijdsgenoten van Engeland. In de kwartfinale rekende Jong Oranje af met Portugal, maar al vroeg in die wedstrijd kreeg Van Bommel twee keer geel, en dus rood. Daarmee bezorgde hij zijn ploeg een lastig karwei, maar door een late treffer van Ernest Poku bereikte het Oranje-tiental de halve finale.

Artikel gaat verder onder video

Op beelden van ESPN is te zien dat Van Bommel na zijn rode kaart tegen Portugal onthutst het veld verlaat en teleurgesteld in de kleedkamer gaat zitten, waar hij zijn handen voor zijn ogen slaat. "Zo fucking dom. Echt waar. Slechte tackle. Hoe dom kun je zijn?", verzucht de linksbuiten.

Van Bommel krijgt overigens wel steun van Reiziger. "Ruben speelt met zijn hart. Ik houd van spelers die met hun hart spelen", vertelt de bondscoach in de aflevering van Jong Oranje All Access. "Die alles doen om een counter tegen te houden. Je maakt juist een team door er ook voor elkaar te staan als iemand het moeilijk heeft. Ruben doet dat niet expres. We doen dit, omdat we met ons hart spelen."

In de rust verontschuldigde Van Bommel zich bij zijn ploeggenoten. "Vertrouwen in elkaar, boys. Mijn schuld deze. Excuus van mij, boys", bood hij zijn excuses aan. Uit de reacties bleek dat zijn teamgenoten het Van Bommel niet kwalijk nemen. "Maakt niet uit", klonk het vanuit de kleedkamer.