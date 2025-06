Ongeloof en onbegrip voor KNVB en Reiziger: 'Hoe idioot wil je het hebben?'

Jong Oranje verloor woensdag in de halve finale van het jeugd-EK van Jong Engeland (2-1) en mag weer naar huis. Het is uiteindelijk een toernooi geweest dat weinig zal beklijven en allesbehalve overtuigend was. Valentijn Driessen haalt dan ook hard uit naar de KNVB en Michael Reiziger.

Vlak voor het EK werd het contract van de bondscoach verlengd, waardoor Reiziger nu tot medio 2027 aan Jong Oranje is verbonden. Die keus alleen al vindt Driessen verbazigwekkend, zo laat hij weten in zijn column in De Telegraaf. "Bij de padvindersvereniging in Zeist evalueren De Jong en directeur Marianne van Leeuwen vooraf en niet op basis van een eindtoernooi. Reizigers contract is verlengd omdat hij een aardige, rustige man is, welbespraakt, geliefd bij z’n spelers en een foutloos kwalificatietoernooi heeft gedraaid tegen Georgië, Zweden, Noord Macedonië, Moldavië en Gibraltar."

De seinen stonden voor het EK inderdaad op groen, maar de verwachtingen werden allesbehalve waargemaakt. Jong Oranje kwam met veel moeite uit de groep en had uiteindelijk een wonder nodig om Jong Portugal uit het toernooi te knikkeren. De tegenvallende resultaten worden toegeschreven aan de bondscoach. "Reiziger ging direct in de fout bij de samenstelling van zijn selectie op basis van teamcontinuïteit in plaats van vorm, fitheid en de potentie van talenten", meent Driessen. "Zijn opstellingen deugden niet, evenals zijn spelerskeuzes en zijn gekozen tactieken. Veel van z’n wissels waren niet logisch, alhoewel een aantal daarvan goed uitpakte om iets (tijdelijk) recht te zetten. Hoe flauw het ook klinkt: je bent dan verkeerd begonnen aan een wedstrijd. De Louis van Gaal-kwaal."

Nigel de Jong moet in de spiegel kijken

Waar Reiziger enkele talentvolle spelers 'vergat' te selecteren, moet ook directeur topvoetbal van de KNVB Nigel de Jong in de spiegel kijken. Laatstgenoemde had Reiziger volgens Driessen moeten behoedden voor het maken van 'missers bij de samenstelling van de definitieve selectie'. "Tevens faalde hij bij het samenstellen van de technische staf van Jong Oranje met een verzameling lichtgewichten. Reiziger en zijn assistenten Leeroy Echteld en Jeffrey Talan hebben nooit als hoofdcoaches op het hoogste niveau op eigen benen gestaan. Dat gebrek aan ervaring in de staf had De Jong moeten compenseren. Terwijl de directeur ook nog eens de autoriteit van bondscoach Reiziger ondermijnde met een speech na de valse start op het EK. Een valkuil waar alleen groentjes instappen."

Ook zag Driessen nog wat ander vreemd gedrag bij De Jong. "Een teammanager van Jong Oranje die acht keer op en neer naar Slowakije vliegt voor het regelen van een hotel en trainingsaccommodatie, een ontbijtzaal oranje inricht, door het hele hotel foto’s van brullende spelers ophangt, portretjes op de kamerdeur hangt, oranje kussentjes met naam op bed legt, zich tussendoor veren in zijn kont steekt en het succes claimt: hoe idioot wil je het hebben?" Volgens de journalist van De Telegraaf mag het allemaal wel wat minder.

