Regeer is er klaar mee: ‘Dat is me al 600 keer gevraagd’

heeft fel gereageerd op een vraag over zijn favoriete positie bij Voetbal International. Volgens de Ajacied ‘maken de media er een heel groot probleem van’ waar op het veld hij speelt.

Afgelopen winter werd Regeer door Ajax teruggehaald vanaf FC Twente. Toen al was het de vraag op welke positie de rechtspoot zou komen te spelen. Door blessureproblemen is het antwoord er nog niet echt gekomen. In het verleden kwam hij uit op de rechtsbackpositie en op het middenveld in de verdedigende en de centrale rol.

Als door VI-verslaggever Kalum van Oudheusden na een training van Jong Oranje wordt gevraagd wat zijn favoriete positie is, zucht Regeer: “Daar ben ik een beetje klaar mee, met de media, sorry. Jullie maken er een heel groot probleem van, welke positie. Uiteindelijk zal ik spelen waar de trainer me nodig heeft.”

“Volgens mij is het al zeshonderd keer gevraagd”, vervolgt de Jong Oranje-international. “De media hebben er een heel groot ding van gemaakt, ten eerste met mijn overstap naar Ajax: ‘Hij is als rechtsback gehaald, dit en dat’. Uiteindelijk heb ik gesprekken gehad bij Ajax en weet ik het het beste”, aldus een gefrustreerde Regeer.

