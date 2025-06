Janssen geniet van Jong Oranje-uitblinker: ‘Hij heeft ons verbaasd’

Theo Janssen en Jan van Halst zijn zeer te spreken over het spel van tegen Jong Oekraïne. De spits van FC Groningen kreeg de voorkeur boven Noah Ohio en had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de 2-0 zege van Jong Oranje.

Michael Reiziger koos er in de eerste twee duels van Jong Oranje op het EK Onder 21 nog voor om met Ohio in de spits te beginnen. Met name in de wedstrijd tegen Denemarken viel hij echter tegen, door de hoeveelheid grote kansen die hij om zeep hielp. Daarom koos Reiziger in de allesbeslissende wedstrijd tegen Oekraïne voor Van Bergen in de spits. De aanvaller was direct belangrijk met het maken van de 2-0.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Theo Janssen stoort zich enorm aan interview bij Jong Oranje

“Van Bergen heeft ons verbaasd”, begint Janssen in de nabeschouwing bij Ziggo Sport. “In de eerste helft was hij met het druk zetten heel belangrijk, maar je ziet vandaag ook, zijn eerste kans vandaag is gelijk een goal.” Van Halst sluit zich bij die lof aan en richt zich vooral op het doelpunt. “De eerste keer dat hij hem meeneemt naar de buitenkant, waardoor hij de keeper uitlokt en dat dat heerlijke stiftje. Hiermee heeft hij ons een beetje verrast”, stelt de voormalig directeur van Ajax.

LEES OOK: Youri Regeer laat Jong Oranje opnieuw gigantisch in de steek op EK

Het tweetal bespreekt ook het spel van Ohio en zijn een stuk minder positief over de spits van FC Utrecht. “Hij is onrustig”, stelt Janssen. “Het is ook een speler die natuurlijk sowieso onrustig is ook. Het lijkt allemaal heel veel, maar uiteindelijk op het hoogste niveau heeft hij toch wel moeite om de bal tussen de palen te krijgen. Je ziet het ook in de eerste twee wedstrijden: aannames die niet goed zijn, waardoor hij net niet goed uitkomt om te kunnen schieten.” Met name de inzet is ook een verschil tussen Ohio en Van Bergen. “Van Bergen zie je op honderd procent sprinten en dan zie je Ohio, die wil die bal helemaal niet veroveren. Dat is schijnverdedigen.”

➡️ Meer nieuws over Jong Oranje

👉 Ajax-speler zit in ‘negatieve sleur’ bij Jong Oranje🔗

👉 Kieft fileert Reiziger: ‘Die keuze getuigt van angst’ 🔗

👉 Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand bij Jong Oranje: 'Werkelijk ongelooflijk' 🔗

👉 Janssen hard voor 'huppelende' Jong Oranje-international 🔗

👉 Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij zijn club: ‘Nu is hij te duur’ 🔗