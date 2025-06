Youri Regeer laat Jong Oranje opnieuw gigantisch in de steek op EK

Het EK Onder-21 loopt voor uit op een deceptie. De geplaagde middenvelder werd woensdagavond tijdens de laatste groepswedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Oekraïne als invaller met rood van het veld gestuurd.

Het betekent voor Regeer een nieuw dieptepunt tijdens het nog prille jeugd-EK. De middenvelder van Ajax was vorige week donderdag basisspeler in de EK-opener tegen Jong Finland (2-2), maar speelde een zwakke eerste helft en bleef in de rust achter in de kleedkamer ten faveure van Luciano Valente.

Bondscoach Michael Reiziger gaf vervolgens op een persconferentie toe dat Regeer ‘in een negatieve sleur zit’ en hield de middenvelder afgelopen zondag tegen Jong Denemarken (1-2 nederlaag) negentig minuten op de bank. Vanavond tegen Jong Oekraïne werd Regeer in de 73ste minuut bij een 2-0 voorsprong als invaller binnen de lijnen gebracht, maar zijn rentree was van korte duur.

In de 81ste minuut van de wedstrijd kwam Regeer op eigen helft met een hoog been in op Oleksander Yatsyk. De Ajacied raakte zijn tegenstander vol rondom de nekstreek, waarna een directe rode kaart volgde en Jong Oanje met tien man kwam te staan.