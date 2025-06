Ajax-speler zit in ‘negatieve sleur’ bij Jong Oranje

lijkt zijn basisplaats bij Jong Oranje kwijt te raken. Bondscoach Michael Reiziger verklapt dat de kans groot is dat Luciano Valente zondag basisspeler is in het tweede groepsduel met Jong Denemarken, hetgeen waarschijnlijk ten koste van Regeer zal gaan.

Regeer was donderdag basisspeler in de EK-opener tegen Jong Finland (2-2). De middenvelder van Ajax speelde echter een zwakke eerste helft en bleef in de rust achter in de kleedkamer ten faveure van Valente. Met de creatieveling van FC Groningen binnen de lijnen wist Jong Oranje in de tweede helft uiteindelijk nog een 2-0 achterstand weg te poetsen.

“Valente heeft goede wedstrijden gespeeld. De kans is groot dat hij start, ja”, zegt Reiziger zaterdag tegenover Ziggo Sport. De oefenmeester geeft toe dat het startende middenveld van Jong Oranje met behalve Regeer ook Ian Maatsen en Kenneth Taylor tegen Jong Finland niet goed stond. “Ja. Dat hebben we in de tweede helft ook veranderd, omdat het middenveld in de eerste helft niet goed stond. Dat hebben we in de rust veranderd, omdat het tijdens de wedstrijd niet goed overkwam op de spelers. Toen stond het goed.”

Reiziger erkent dat Regeer het moeilijk had in de dagen na de wedstrijd tegen Jong Finland. “Natuurlijk is moeilijk, zeker als je in de rust wordt gewisseld”, zegt de bondscoach op een persconferentie. Reiziger wil Regeer zeker nog niet afschrijven voor de rest van het toernooi. “We hebben elkaar nodig. We hebben hem dus ook zeker nodig. Hij heeft een goed voortraject gehad. Het was een ongelukkige wedstrijd, maar we gaan hem zeker nog nodig hebben.”

“Je probeert natuurlijk hem uit de negatieve sleur te halen door een positieve benadering”, vervolgt Reiziger over Regeer. “Je gaat met hem bezig, zodat hij snel weer zijn vorm kan krijgen of in elk geval deze wedstrijd achter zich laat. Vanochtend heeft hij al wat laten zien op de training met een paar schitterende goals. Alle 23 spelers zijn gewon heel belangrijk.”

