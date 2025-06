‘Feyenoord zet druk en verhoogt bod op Valente’

Feyenoord heeft een derde bod op ingediend bij FC Groningen, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Het nieuws wordt kort daarna bevestigd door 1908.nl. De Rotterdammers willen de jonge middenvelder erg graag aan de selectie toevoegen en zijn bereid zo’n zeven miljoen euro exclusief bonussen voor hem te betalen.

Valente was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij FC Groningen en dat is ook bij de Nederlandse topclubs opgevallen. De 21-jarige spelmaker wil zelf dolgraag een stap maken naar de top drie en was bij Feyenoord, Ajax en PSV in beeld. Ajax moest echter afhaken wegens een gebrek aan geld, terwijl PSV hem eerst nog een jaar bij Groningen wilde stallen, waar de speler zelf geen trek in had. Daardoor heeft Valente zijn zinnen gezet op een overstap naar Feyenoord.

Voordat de middenvelder met Italiaanse roots de transfer naar De Kuip kan maken, moeten beide clubs het nog wel met elkaar eens worden. Tot dusver is Feyenoord er nog niet in geslaagd de clubleiding van de Noorderlingen te overtuigen met twee verschillende biedingen. Met dit nieuwe bod, dat rond de zeven miljoen euro exclusief bonussen zou liggen, hoopt Dennis te Kloese de deal spoedig te beklinken. Op dit moment heeft FC Groningen het nieuwe aanbod in beraad.

Valente belangrijk op EK Onder 21

Valente is momenteel met Jong Oranje actief op het EK Onder 21, nadat hij oorspronkelijk niet was opgeroepen. De spelmaker kreeg in het vliegtuig naar Curaçao te horen dat hij direct terug naar Europa moest komen. In de eerste wedstrijd op het toernooi, tegen Finland, kwam hij in de rust bij een 2-0 achterstand binnen de lijnen. Met een doelpunt en een assist zorgde Valente ervoor dat de ploeg van Michael Reiziger niet direct tegen een nederlaag aanliep.

