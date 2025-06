Valente reageert veelzeggend als naam Feyenoord valt en komt met waanzinnig compliment

wordt hevig in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord. Wanneer de naam van de Rotterdamse club valt in gesprek met Voetbal International, krijgt de middenvelder van FC Groningen een grote grijns op zijn gezicht. Vervolgens deelt hij een mooi compliment uit aan zijn beoogde nieuwe club.

Valente wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord. De middenvelder, die zich momenteel met Jong Oranje voorbereidt op het Europees kampioenschap in Slowakije, zou al persoonlijk rond zijn met de Rotterdammers. Deze week zou Dennis te Kloese een verbeterd bod hebben neergelegd in Groningen, waarmee hij ‘min of meer een ultimatum heeft gesteld’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ten Hag moet Ajax links laten liggen: 'Maar bij Feyenoord loopt vervanger van Tah'

In gesprek met VI komt de interesse van Feyenoord natuurlijk ter sprake, waarna de middenvelder een brede lach op zijn gezicht krijgt. “Ik zag bij een collega toen de naam ‘Feyenoord’ viel, dat jij zei: ik hoop het wel. Wat maakt Feyenoord nou zo’n mooie club?”, vraagt de interviewer zich af. Valente zucht even en denkt vervolgens goed na over zijn woorden. “Ik heb nog geen keuze gemaakt”, begint hij uiteindelijk, met nog altijd een brede lach op zijn gezicht.

LEES OOK: Feyenoord O21 heeft wonder nodig voor promotie naar Tweede Divisie

Daarna heeft Valente wel ruimte om zijn beoogde nieuwe werkgever een compliment uit te delen. “Feyenoord vind ik een hele warme club. Het is gewoon één groep eigenlijk. Dus de fans, de spelers. Dat trekt mij wel heel erg”, legt de middenvelder met Italiaanse roots uit. “Dat heb ik nu ook bij Groningen en daarom kan ik dat in die zin wel een beetje vergelijken met elkaar.” Toch wil Valente nog een keer benadrukken dat hij ‘nog geen keuze heeft gemaakt’. “Maar wat duidelijk is, is dat het een mooie club is.” Als speler is Valente inmiddels drie keer in De Kuip geweest, waarvan hij één keer de hele wedstrijd op de bank bleef. Wedstrijden op bezoek bij Feyenoord vond hij altijd al ‘heel bijzonder’, zo geeft hij aan. “Ik keek er altijd heel erg naar uit om in De Kuip te komen, omdat het gewoon hartstikke mooi daar is.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Twee transfers aanstaande tussen Ajax en Feyenoord 🔗

👉 Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot 🔗

👉 7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, 3 Feyenoorders op de lijst 🔗