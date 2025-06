Feyenoord O21 heeft wonder nodig voor promotie naar Tweede Divisie

Feyenoord Onder 21 lijkt promotie naar de Tweede Divisie zo goed als zeker te kunnen vergeten. De ploeg van trainer Pascal Bosschaart ging in het eerste duel van het tweeluik met Sparta Rotterdam, dat momenteel uitkomt in de Tweede Divisie, keihard onderuit. Op een uitverkocht Varkenoord werd het 0-3 voor de Spangenaren.

Feyenoord kon eerder tegen SC Cambuur in de strijd om de landstitel bij de beloften beschikken over Feyenoord 1-spelers Givairo Read, Oussama Targhalline, Antoni Milambo en Anis Hadj Moussa. Aan de hand van dit viertal werden de leeftijdsgenoten van SC Cambuur met liefst 4-1 verslagen, waardoor de felbegeerde promotie richting de Tweede Divisie een stap dichterbij is gekomen. Tegen Sparta Rotterdam kon Bosschaart niet beschikken over Targhalline, Milambo en Hadj Moussa vanwege interlandverplichtingen, terwijl Read niet helemaal fit was. Ook Aymen Sliti, die tegen SC Cambuur nog trefzeker was, bleek niet fit genoeg om aan te treden tegen de Spangenaren.

LEES OOK: 'Premier League lonkt voor geplaagde Hartman'

Artikel gaat verder onder video

Op het eigen Varkenoord begon Feyenoord rampzalig aan het duel en keek het al snel tegen een 0-2 achterstand aan door doelpunten van Jorn Triep en Ayoni Santos. De thuisploeg kwam deze vroege klappen niet te boven en moest zelfs vrezen voor een derde tegentreffer. Sparta was de bovenliggende partij, maar liet Feyenoord in leven. Na een half uur spelen was er dan toch de derde Spartaanse treffer via Jelani Seedorf.

LEES OOK: 'Feyenoord volgt maker 'nooit eerder vertoonde' goal in de Conference League'

In de tweede helft wist Feyenoord de schade score technisch te beperken. Wel moest de thuisploeg na zeventig minuten met tien man verder na een rode kaart van Jan Plug. De aanvoerder maakte een keiharde overtreding, waarna hij mocht gaan douchen. In de slotfase van het duel waren er nog meerdere opstootjes en verloor scheidsrechter Martijn Vos de controle.

Door de 0-3 nederlaag staat Feyenoord voor een haast onmogelijke missie om promotie naar de Tweede Divisie te kunnen bewerkstelligen. In de return, die zaterdag afgewerkt wordt, kan Bosschaart mogelijk wel weer een beroep doen op Read en Sliti.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Twee transfers aanstaande tussen Ajax en Feyenoord 🔗

👉 Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot 🔗

👉 7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, 3 Feyenoorders op de lijst 🔗