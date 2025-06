'Feyenoord volgt maker 'nooit eerder vertoonde' goal in de Conference League'

Feyenoord én AZ houden de ontwikkeling van Keito Kosugi nauwlettend in de gaten, zo meldt het Franse X-account @datascout. De negentienjarige Japanner speelt momenteel voor het Zweedse Djurgårdens IF en baarde eerder dit jaar opzien in de Conference League met een geweldige goal tegen Rapid Wien waar René van der Gijp helemaal lyrisch over was in Vandaag Inside.

Kosugi is als linksback een vaste waarde in het elftal van Djurgårdens, dat in de Zweedse Allsvenskan (die eind maart van start is gegaan) momenteel op de negende plaats bivakkeert. Met zijn Zweedse werkgever kwam de Japanner dit seizoen bovendien heel ver in de Conference League, waarin de latere winnaar Chelsea in de halve finales pas het eindstation bleek.

In de kwartfinale baarde Kosugi opzien in de returnwedstrijd tegen het Oostenrijkse Rapid Wien. Nadat het heenduel in Zweden een 0-1 nederlaag had opgeleverd, wist Djurgårdens in Oostenrijk met dezelfde cijfers te winnen. Dat werd dus verlengen. Door een eigen doelpunt van Jacob Une werd het 1-1, maar daarna trof Kosugi doel door een afgeslagen hoekschop ineens uit de lucht te nemen en met binnenkant-voet binnen te schieten (zie de beelden in de tweet hieronder). Het duel eindigde uiteindelijk in een 1-4 overwinning voor de Zweden.

Van der Gijp weet niet wat hij meemaakt: 'Nog nooit gezien'

"Ik heb – en dat moet je echt van me aannemen – een Japanner een doelpunt zien maken, dat heb ik echt nog nooit gezien", sprak Van der Gijp een dag later in Vandaag Inside. "Hij neemt de afvallende bal met zijn binnenkant. Je zou denken dat je ‘m direct neemt, maar dan is het een dropkick. Ik heb zelden iemand gezien die ‘m op zijn binnenkant laat vallen. De bal raakt eerst de grond en dan tikt ie ‘m gewoon met z’n binnenkant in de kruising. Knap gedaan, man! Een topgoal", aldus de oud-voetballer.

Kosugi heeft zich in de kijker gespeeld van een hele rits clubs in Europa, zo weet @datascout te melden. Het Franse X-account spreekt van 'een samoerai onder de vikingen' en schrijft dat Celtic, Atalanta, Benfica en zelfs kersvers Champions League-winnaar Paris Saint-Germain de Japanner al bekeken hebben. In een vervolgtweet voegt het account ook Feyenoord én AZ toe aan het rijtje geïnteresseerde clubs. Kosugi ligt bij Djurgårdens nog vast tot eind december 2027. De Japanse back vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een ETV (Expected Transfer Value) van 2,2 miljoen euro.

Linksbacks in de Feyenoord-selectie voor 2025/26

Feyenoord lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van Quilindschy Hartman, die zijn in 2026 aflopende contract niet wil verlengen. Ook het aanblijven van Hugo Bueno is onzeker. De Spanjaard werd afgelopen seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Feyenoord zou Bueno graag nog een jaar lenen (of zelfs definitief willen overnemen), maar ook omdat hij met Spanje Onder 21 meedoet aan het EK zou het maar zo kunnen dat Bueno bij andere clubs in het vizier zou komen, schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam in Voetbal International. Vertrekt zowel Hartman als Bueno, dan houdt trainer Robin van Persie van zijn huidige selectie alleen Gijs Smal over als 'pure' linksback. Daarnaast keert Marcos López terug van een uitleenbeurt aan FC Kopenhagen, maar of de Peruviaan (die net als Hartman zijn laatste contractjaar in gaat) nog toekomst heeft in De Kuip, is nog maar de vraag.

Of AZ nog steeds concreet geïnteresseerd is in Kosugi wordt uit de berichtgeving niet duidelijk. De Alkmaarders presenteerden in de persoon van Mateo Chávez echter reeds een nieuwe linksback. De 21-jarige Mexicaan komt voor zo'n twee miljoen euro over van Chivas Guadalajara.

Incredible Kosugi finish 🥵#UECL | @DIF_Fotboll pic.twitter.com/j4dcTF3DZT — UEFA Conference League (@Conf_League) April 18, 2025 Plusieurs clubs européens suivent déjà Kosugi de près : Celtic, Feyenoord, AZ, Benfica, PSG.



Son profil est idéal pour un projet basé sur le pressing ou le jeu de position.



Avant de viser plus haut, un passage dans un club tremplin du top 5 ou une ligue intermédiaire semble… — Data'Scout (@datascout_) June 3, 2025

