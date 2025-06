'Feyenoord maakt haast: verbeterd bod op Eredivisie-parel min of meer ultimatum'

Feyenoord heeft een tweede bod op neergelegd bij FC Groningen, zo meldt 1908.nl. De Noorderlingen legden een eerste voorstel (vier miljoen euro plus een miljoen aan bonussen) naast zich neer, maar zouden zich momenteel buigen over een verbeterd voorstel waarmee Feyenoord volgens bovengenoemde site 'min of meer een ultimatum heeft gesteld'.

Trainer Robin van Persie is zeer gecharmeerd van de 21-jarige Valente, zo weet de site. Vanuit de scouting wordt de Groningse smaakmaker 'niet als prioriteit geopperd', maar zowel Van Persie als de directie maken zich hard voor zijn komst. Valente moet het gat in de selectie gaan opvullen die het naderende vertrek van Antoni Milambo naar Brentford zou creëren. Valente zou zowel een optie op de '8'- als de '10'-positie zijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot

Het tweede bod van Feyenoord op Valente bevat volgens 1908 een iets hoger vast bedrag van vijf miljoen euro. "Dat bedrag kan middels variabelen nog verder oplopen, al steken de bonussen nu wel iets anders in elkaar." De Rotterdammers willen snel duidelijkheid van FC Groningen: "Feyenoord heeft met het nieuwe bod min of meer een ultimatum gesteld, waardoor een deal snel beklonken kan worden - of niet."

LEES OOK: 'Eredivisieclub concreet voor Zechiël'

Valente speelde dit seizoen 32 Eredivisiewedstrijden voor FC Groningen en was daarin goed voor twee doelpunten en zeven assists. De middenvelder debuteerde in maart van dit jaar in Jong Oranje, uitgerekend tegen Italië - het land waarvoor hij in eerdere lichtingen nog jeugdinterlands speelde vanwege zijn Italiaanse vader. Bondscoach Michael Reiziger nam Valente in eerste instantie niet op in zijn definitieve selectie voor het EK Onder 21 dat later deze maand van start gaat in Slowakije, maar omdat NEC-middenvelder Dirk Proper geblesseerd is afgehaakt ontving Valente vorige week alsnog een oproep van de bondscoach.

Krabbendam plaatst kanttekening bij Feyenoord-transfer Valente

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International schrijft dinsdagochtend dat de geruchten over het vertrek van Milambo 'intern verbazing verbazing opwekken' bij Feyenoord. De club zou weleens informeel gesproken hebben met Brentford, maar zowel van de Engelsen als van andere geïnteresseerde clubs nog geen bod hebben ontvangen. Milambo is 'in principe niet te koop', Feyenoord zal zich 'hard opstellen' als een club zich meldt, aldus het weekblad.

De komst van Valente zou daardoor minder noodzakelijk zijn, al schat Krabbendam de kans op zijn komst alsnog in als 'groot'. "Het opvallende blijft dat Feyenoord Valente niet per se nodig heeft, gezien het aantal middenvelders dat de club al heeft. Toch wil Feyenoord zakendoen, omdat langer wachten zou kunnen betekenen dat Valente straks onhaalbaar is", schrijft de journalist. Bovendien zou Feyenoord met de komst van Valente alvast kunnen inspelen op een mogelijk vertrek van Milambo, maar ook van bijvoorbeeld Quinten Timber. "Er is wel een kanttekening: Feyenoord wil niet heel veel verder gaan dan het eerste bod, zodat financiën een deal nog kunnen blokkeren", aldus Krabbendam.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Twee transfers aanstaande tussen Ajax en Feyenoord 🔗

👉 Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot 🔗

👉 7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, 3 Feyenoorders op de lijst 🔗