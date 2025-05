Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen

is de trotse nieuwe eigenaar van een luxe villa in Den Haag, meldt Bekende Buren. De aanvallende middenvelder, die deze zomer een transfer van FC Twente naar Feyenoord maakt, heeft woensdag zijn handtekening onder de koopovereenkomst gezet.

Feyenoord maakte begin mei bekend dat Steijn de eerste zomeraanwinst voor het nieuwe seizoen zou worden. De Eredivisie-topscorer zal op 1 juli 2025 officieel de overstap naar Rotterdam maken. In zijn periode bij FC Twente was Steijn woonzaam in Enschede, waar hij een appartement van 85 vierkante meter in bezit had. Dat staat nu te koop voor 425.000 euro.

Met zijn transfer heeft Steijn besloten dat hij dichter bij zijn nieuwe club wil gaan wonen; de aanvallende middenvelder heeft namelijk een luxe villa gekocht in zijn geboortestad Den Haag. Daar heeft hij een bedrag van 1,25 miljoen euro voor neergelegd. Voor dat bedrag gaat Steijn er in ruimte flink op vooruit ten opzichte van zijn huidige woonsituatie. De nieuwe villa van de goaltjesdief heeft namelijk een oppervlakte van liefst 222 vierkante meter.

Leven in luxe

Het nieuwe huis van Steijn bevat een moderne keuken en een woonkamer met een open haard, vloerverwarming, een schuifdeur naar een ruime tuin. In de tuin heeft de middenvelder een vijver, kunstgras en meerdere overdekte zitplekken. Ook heeft hij twee schuren en nog een ruime berging aan de voorzijde van het huis. Op de eerste verdieping heeft Steijn vier slaapkamers, waarvan één met een balkon en een inloopkast. Daarnaast is er een ruime badkamer met een ligbad, inloopdouche, dubbele wastafel en vloerverwarming. De laatste twee slaapkamers bevinden zich op de tweede verdieping, met ook een wasruimte en een vliering.

