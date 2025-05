‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’

is de beste speler van Feyenoord, zolang hij fit blijft, zo stelt Frank de Boer in gesprek met Sportnieuws. De voormalig verdediger weet dat zijn schoonzoon, ondanks zijn slechte knie, nog heel wat mooie jaren in de voetballerij kan meemaken. Daar zal Stengs dan wel moeite in moeten steken.

Voor Stengs was het afgelopen seizoen er eentje om snel te vergeten. De linkspoot kampte dit jaar met blessures aan zijn knie, hamstring en enkel en kwam daardoor in alle competities slechts zestien keer binnen de lijnen bij Feyenoord. Toch houdt De Boer het volste vertrouwen in zijn schoonzoon. “Als hij fit is, is het in mijn ogen een van de beste spelers van Feyenoord, zo niet de beste, qua wat hij kan en ziet”, begint de voormalig Ajacied.

“Hij is nu fit”, gaat de clubloze trainer verder. Stengs maakte in de slotfase van de Eredivisie zijn rentree met een invalbeurt tegen PSV. Daarna volgden nog een basisplaats tegen RKC Waalwijk en een invalbeurt tegen sc Heerenveen. “Hij heeft nu twee weken vakantie. Daarna zal hij volle bak aan de slag gaan om heel sterk aan het seizoen te beginnen. Laten we hopen dat de blessures uitblijven en dat hij de Feyenoord-fans wat kan teruggeven. Daar zitten zij op te wachten.” De Boer weet dat Stengs dat kan. “Het seizoen ervoor heeft hij gewoon een fantastisch seizoen gehad met bijna veertig wedstrijden. Dat wil hij nu weer laten zien. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren.” In zijn eerste jaar in De Kuip kwam Stengs in alle competities zelfs tot 43 wedstrijden. Daarin scoorde hij acht keer en leverde hij zeventien assists.

Stengs zal niet tot 36ste voetballen

Toch zal de blessuregevoeligheid van Stengs ‘een heikel punt blijven’ gedurende zijn carrière, zo weet ook De Boer. “Hij moet beseffen dat als je preventief te werk gaat met je bovenbeen trainen en goed op jezelf letten, dat je gewoon nog hele mooie jaren kunt beleven. Dat hij misschien niet tot 36 jaar zal voetballen, staat buiten kijf. Maar laat hem de komende jaren alles op alles zetten om nog een hele mooie carrière te hebben en dat iedereen weer kan genieten van zijn mooie steekpassjes”, besluit De Boer.

