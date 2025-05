'Feyenoord richt pijlen op Flamengo-talent Matheus Gonçalves (19)'

Feyenoord is volgens Braziliaanse media geïnteresseerd in . De negentienjarige jarige Braziliaan, die op beide vleugels uit de voeten kan, speelt momenteel voor Flamengo in zijn vaderland en ligt bij zijn huidige werkgever nog vast tot december 2027.

Feyenoord lijkt deze transferzomer afscheid te gaan nemen van verschillende aanvallers. Zo luidt de verwachting dat Igor Paixão na drie seizoenen een fraaie stap hogerop gaat maken. Daarnast lijkt ook Zépiqueno Redmond de Rotterdammers achter zich te gaan laten. De achttienjarige spits beschikt over een aflopend contract en is volgens onder meer Fabrizio Romano hard op weg naar Aston Villa.

De aanvalslinie van Feyenoord zou dus wel wat vers bloed kunnen gebruiken. Eén van de mogelijke versterkingen is dus Gonçalves. De buitenspeler is doorgaans niet verzekerd van een basisplaats bij zijn huidige club Flamengo, maar kwam in 2025 wel dertien keer in actie en was daarin tweemaal trefzeker. Feyenoord zou inzetten op de komst van een jonge speler wiens marktwaarde potentieel flink kan gaan stijgen, naast Gonçalves zouden de Rotterdammers ook een aantal andere spelers met een vergelijkbaar profiel volgen.

Feyenoord is niet de enige club die Gonçalves op de korrel heeft. Vanuit Europa zou de jongeling ook gevolgd worden door Brighton & Hove Albion, daarnaast zouden ook drie Braziliaanse clubs (Cruzeiro, Red Bull Bragantino en Santos) interesse hebben. Flamengo zou in ieder geval bereid zijn om mee te werken aan een zomers vertrek van Gonçalves, mede omdat de club de inkomsten goed kan gebruiken om deze zomer zelf de markt op te gaan. Gonçalves zou in zijn contract een vertrekclausule ter waarde van 100 miljoen euro hebben staan, maar zo'n bedrag zou Feyenoord uiteraard niet op tafel kunnen leggen. De Rotterdammers zouden inzetten op een deal waarbij het een deel van de transferrechten verwerft, een constructie die in Brazilië wel vaker voorkomt omdat spelers regelmatig eigendom zijn van zowel clubs als een of meerdere makelaars.

