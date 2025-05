'Groningen veegt openingsbod Feyenoord op Valente van tafel'

FC Groningen heeft het openingsbod van Feyenoord op middenvelder afgewezen, zo meldt Voetbal International. Het weekblad bevestigt dat de middenvelder al is rondgeleid op trainingscomplex 1908 en dat Valente reeds een gesprek met trainer Robin van Persie achter de rug heeft.

VI schrijft dat Feyenoord een bedrag van vier miljoen euro op Valente heeft geboden, dat door bonussen nog kan oplopen tot maximaal vijf miljoen. Dat bedrag zou door FC Groningen, waar de middenvelder nog vastligt tot medio 2028, naar de prullenbak zijn verwezen. Transferjournalist Mounir Boualin wist eerder al te melden dat de nummer dertien van de Eredivisie geen haast heeft met verkopen en zou mikken op een transfersom tussen de zes en tien miljoen euro.

Door het officieel kenbaar maken van de interesse mag Feyenoord het gesprek met Valente en zijn entourage aangaan. Valente is afgelopen maandag rondgeleid op het trainingscomplex van Feyenoord, weet VI. "De middenvelder sprak tijdens die rondleiding met onder meer hoofdtrainer Robin van Persie, die Valente ondanks het eerdere aantrekken van Eredivisie-topscorer Sem Steijn heel graag naar Rotterdam ziet komen." Later op de avond werd Valente in gezelschap van zijn zaakwaarnemer gespot in een restaurant in het centrum van Rotterdam.

Feyenoord lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om Valente los te weken uit Groningen, maar zal de komende tijd dus met een hoger bod moeten komen om de gewenste versterking naar De Kuip te halen. Ondertussen zijn Ajax en PSV nog altijd geïnteresseerd, zij het niet zo concreet als de Rotterdammers.

