Te Kloese onthult: hierdoor klikte het niet tussen Feyenoord en Priske

Dennis te Kloese is zondagochtend heel open geweest over de samenwerking met Brian Priske bij Feyenoord. De algemeen en technisch directeur geeft aan niet op de hoogte te zijn geweest dat de Deen met een nieuw systeem wilde spelen ten opzichte van zijn voorganger Arne Slot. Ook wist de clubleiding de kloof naar de nieuwe trainer en diens staf nooit te overbruggen.

De samenwerking tussen Feyenoord en Priske verliep dit seizoen allesbehalve goed. De trainer werd aangesteld als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Slot, maar hij wist eigenlijk nooit te herstellen van slechte resultaten aan het begin van het seizoen. Daarnaast kreeg de Deen de nodige kritiek over zich heen, met name voor de keuze om zijn ploeg in een 3-4-3-systeem te laten spelen. Uiteindelijk besloot Feyenoord in februari afscheid te nemen van Priske, waarna Robin van Persie hem opvolgde.

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Te Kloese van Hans Kraay junior de vraag waardoor hij zich ‘heeft vergist’ met het aanstellen van Priske. “Daar heb ik later natuurlijk over nagedacht, maar als je alles van tevoren weet, neem je zo’n beslissing natuurlijk niet”, maakt de directeur onmiddellijk duidelijk. “We zijn er in onze ogen heel zorgvuldig mee omgegaan en hebben er heel erg naar gekeken wat goed bij de club zou passen en op dat moment was het de beste optie. Uiteindelijk werd het een heel moeilijk begin met een aantal beslissingen en het leek wel alsof dat moeilijke begin niet meer in te halen was.”

Waar Feyenoord in de competitie zeer inconsistent was onder Priske, waren de resultaten in de Champions League juist wel uitstekend. “Daardoor was het heel moeilijk om een duidelijk oordeel te geven. Dan kom je op een menselijk aspect”, gaat Te Kloese verder. “Je weet niet in het proces waarin je iemand gaat aanstellen, hoe iemand gaat reageren op de druk en hoe hij het gaat doen als je echt met elkaar samenwerkt. Dat is het meeste waar we van geleerd hebben.”

Systeemwijziging van Priske

Kraay haalt vervolgens de systeemwijziging die Priske doorvoerde bij Feyenoord aan en vraagt aan Te Kloese of hij de oefenmeester duidelijk heeft gemaakt dat hij moest voortborduren op het fundament achtergelaten door Slot. “Buiten het feit dat we daar succesvol in zijn geweest, is de club jarenlang opgebouwd op 4-3-3”, haakt de bestuurder daarop in. “De scouting is ingericht op 4-3-3. Op een gegeven moment wordt een besluit genomen en daar wordt ruimte voor gevraagd, dus dat zijn heel moeilijke discussies natuurlijk.”

Voor Kraay is dat antwoord niet bevredigend. “Wist je toen hij tekende dat hij dat systeem ging spelen?”, vraagt de analist op de man af. “Daar is eigenlijk nooit over gesproken, ervan uitgaande dat we 4-3-3 gingen spelen”, antwoordt Te Kloese. “Maar in dat proces hebben jullie toch wel besproken hoe iemand wil spelen?”, vraagt Fresia Cousiño Arias direct verbaasd. “Ja, natuurlijk”, stelt Te Kloese. “Dat is het eerste waar je over spreekt. Maar we hebben niet gesproken over de mogelijkheid meteen 3-4-3 te gaan spelen. Dat is nooit ter sprake gekomen. Ik vind het niet erg als dingen goed gaan en je gaat vanuit een basissysteem 4-3-3 misschien een keer een variant spelen, dat was onder Arne ook het geval. Maar niet als uitgangspunt, dus dat was natuurlijk een heel moeilijke start.” Nadat Feyenoord onder Priske een moeilijke start kende, is de clubleiding met hem in gesprek gegaan over het systeem. “Uiteindelijk is dat teruggedraaid, maar dan is er natuurlijk wel al een bepaalde toon gezet.”

‘Mismatch’ tussen Feyenoord en Priske

Te Kloese krijgt vervolgens de zeer directe vraag waarom Feyenoord en Priske een ‘mismatch’ was. “Waar we heel veel moeite mee hebben, is dat we nooit de brug tussen trainer en de rest van de club, de rest van de organisatie, hebben kunnen overbruggen, met de staf die hij binnenbracht en de staf die wij hadden.” Toch is dat niet het enige vlak waarop het misging voor Priske bij Feyenoord. Volgens Te Kloese heeft dat ook veel te maken met het feit dat hij Slot opvolgde. “Na zo’n succesvolle periode wordt alles tegen de lat gelegd. Daar hebben we ook binnen de organisatie wel moeite mee gehad in het begin. Uiteindelijk is het een moeilijke situatie.”

Ook de samenwerking tussen Priske en de spelersgroep verliep niet altijd even soepel. Al rondom het ontslag van de Deen gingen er veel geluiden op dat hij zijn spelers te veel vrijheid gaf, terwijl onder Slot juist veel structuur en duidelijkheid werd gegeven. Dat is iets wat Te Kloese bevestigt. “We komen vanuit een driejarig proces waarin alles ingekaderd is, als daar meer vrijheid aan wordt gegeven, moeten spelers en mensen in een organisatie daaraan wennen”, stelt de directeur.

Toch is dat niet de enige reden waarom het niet goed liep tussen de spelers en technische staf. “Dat heeft ook met resultaten te maken”, stelt Te Kloese, waarna hij de openingswedstrijd in eigen huis tegen Willem II (1-1) als voorbeeld neemt. “Dan komt er twijfel in en merk je dat het heel broos is. Wat je een aantal jaar heel sterk maakt, kun je heel snel verliezen. De moeilijkheid is om daar op de juiste manier mee om te gaan. Maar het is geen makkelijke periode geweest.”

