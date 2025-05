Van Persie: 'Ik wil graag dat hij blijft, maar ik weet ook hoe het werkt'

Robin van Persie heeft de afgelopen dagen bewust niet met gesproken over zijn toekomst bij Feyenoord. De middenvelder wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Brentford, Van Persie zou Milambo naar eigen zeggen echter ook volgend seizoen graag tot zijn beschikking hebben. De trainer gaat ook in op de vraag hoe hij de strijd onder de lat tussen en voor zich ziet.

De twintigjarige Milambo kwam dit seizoen, waarin hij werd getraind door achtereenvolgens Brian Priske, Pascal Bosschaart en Van Persie, tot 40 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Vooral in de Champions League maakte de middenvelder indruk, met onder meer met twee treffers bij de sensationele uitzege op Benfica (1-3). De toekomst van Milambo zou echter zomaar eens buiten Rotterdam kunnen liggen. Feyenoord beschikt met Quinten Timber, In-beom Hwang en Jakub Moder immers al over een aantal geduchte concurrenten, daarnaast ligt Eredivisietopscorer Sem Steijn (FC Twente) al vast voor volgend seizoen en zitten de Rotterdammers óók nog eens achter Luciano Valente (FC Groningen) aan.

Van Persie krijgt dinsdag dan ook de vraag hoe hij tegen de toekomst van Milambo aankijkt. "Er is interesse voor hem. Is daar over te praten voor jou, of is dat uitgesloten en is dat een speler die je er sowieso bij wil houden?" wil AD-verslaggever Mikos Gouka weten. "Als je het puur aan mij vraagt, dan wil ik graag dat Milambo blijft", reageert Van Persie. "Alleen weet ik ook hoe het werkt: dat hangt van de club en van hemzelf af. Ik weet persoonlijk niet hoe hij erin zit. Ik heb hem bewust de afgelopen dagen eventjes met rust gelaten, we gaan zien hoe het verder gaat."

Van Persie wil snel duidelijkheid voor Bijlow en Wellenreuther: 'Niet wachten tot de voorbereiding begint'

Gouka vraagt daarna naar de keeperssituatie voor volgend seizoen. Met Timon Wellenreuther (contract tot medio 2027) en de momenteel geblesseerde Justin Bijlow (2026) liggen er op papier twee potentiële eerste keepers vast. Laatstgenoemde heeft sinds de aanstelling van Van Persie, die in februari overkwam van sc Heerenveen, nog geen speelminuten kunnen maken, Gouka wil van de trainer weten hoe hij zijn keuze wil gaan maken. "Op basis van hoe ik Bijlow ken, ik ken hem langer en heb hem uiteraard ook dit seizoen gevolgd en ik weet wat ik aan hem heb", reageert Van Persie. "Precies datzelfde heb ik met Timon, ik heb nu dagelijks met hem gewerkt. Daarin ga ik zo snel mogelijk duidelijkheid geven, hoe ik dat zie richting volgend seizoen. De focus ligt nu op de aankomende twee wedstrijden, niet op die kwestie. Maar ik ga niet wachten tot de voorbereiding begint. Het zijn spelers die die duidelijkheid wel verdienen."

