Duidelijkheid over interesse PSV in Valente: 'Hij gaat zelf voor...'

Rik Elfrink bevestigt dat PSV zich 'de afgelopen weken heeft verdiept' in de status van . Met de 21-jarige smaakmaker van FC Groningen zelf is echter nog geen contact gelegd, laat sprake dat er een bod is uitgebracht, zo schrijft de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad.

Valente heeft zich, als de berichtgeving klopt, in de kijker van de volledige top-drie van de Eredivisie gespeeld. Hoe concreet Ajax daadwerelijk is, is niet geheel duidelijk. Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) schreef eerder deze week echter dat Feyenoord inmiddels een openingsbod ter hoogte van vijf miljoen euro in Groningen zou hebben neergelegd. Diezelfde Boualin kwam vandaag (vrijdag) met het nieuws dat ook PSV zich in de Euroborg zou hebben gemeld voor Valente.

Elfrink schrijft vrijdagavond dat het 'nog afwachten' is of Valente de komende periode daadwerkelijk wordt opgepikt door PSV. "PSV vindt Valente een van de weinige spelers in de eredivisie die interessant kunnen zijn om de selectie in de toekomst te versterken. De speler zelf en zijn management zijn echter nog niet benaderd door de club, bevestigen meerdere bronnen", weet de clubwatcher te melden. De reden dat er momenteel nog geen haast wordt gemaakt met de komst van Valente moet worden gezocht in het 'overvolle' middenveld van PSV. "PSV heeft Malik Tillman en Ismael Saibari aan boord en wil het contract van Guus Til verlengen. Dat maakt een snelle komst van Valente niet per se nodig. Mocht een van hen vertrekken of mochten andere onvoorziene zaken passeren, dan is Valente wellicht welkom."

De PSV-watcher weet daarnaast te melden wat voor Valente de belangrijkste beweegredenen zijn bij het kiezen voor een eventuele nieuwe club: "Valente zelf gaat voor ontwikkeling en speeltijd, zo valt bij betrouwbare bronnen te beluisteren." Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde: "De speler wil zich momenteel volledig focussen op FC Groningen en is niet bezig met belangstelling van andere clubs." Valente is naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Ajax geschorst voor het afsluitende duel, waarin FC Groningen op bezoek gaat bij PEC Zwolle en de club dus zonder de middenvelder een ticket voor de play-offs om Europees voetbal moet proberen af te dwingen. Lukt dat, dan is Valente er tijdens het seizoenstoetje wél bij: de Trots van het Noorden ging vrijdag met succes in beroep tegen zijn schorsing van drie duels (waarvan één voorwaardelijk).

