Tuchtcommissie spaart Valente na doldwaze overtreding tegen Ajax

heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen mogelijk tóch nog niet gespeeld. De middenvelder pakte woensdagavond in de blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Ajax rood na een doldwaze overtreding op . De aanklager betaald voetbal deed een voorstel voor een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Daarmee ging FC Groningen niet akkoord. Met succes: Valente heeft uiteindelijk een schorsing van twee duels, waarvan één voorwaardelijk, opgelegd gekregen.

Dit betekent dat Valente enkel de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle in de laatste speelronde van de Eredivisie aan zich voorbij moet laten gaan. Mocht FC Groningen zich zondag op de slotdag van de reguliere competitie nog weten te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal, dan kan trainer Dick Lukkien tóch nog een beroep doen op een van zijn absolute smaakmakers van dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Valente was ook woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Ajax een van de uitblinkers bij FC Groningen. De aanvallende middenvelder, die in de belangstelling staat van Feyenoord en nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een vertrek naar De Kuip, had zichzelf in de blessuretijd echter niet onder controle. Hij zette van achter een gevaarlijke tackle in op Henderson. Scheidsrechter Jeroen Manschot kon niets anders dan Valente met rood van het veld sturen.

FC Groningen ging daags na het treffen met Ajax (2-2) niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal om Valente voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, te schorsen. De aanklager betaald voetbal legde de zaak zodoende voor aan de tuchtcommissie betaald voetbal. Die heeft nu dus besloten om Valente één wedstrijd schorsing uit te laten zitten.

Luciano Valente is geschorst voor het laatste competitieduel in Zwolle.❌



Daarnaast heeft onze nummer 1️⃣0️⃣ een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd.



Bij het behalen van de play-offs is Valente weer speelgerechtigd. 🇪🇺 pic.twitter.com/95n2T4KnR8 — FC Groningen (@fcgroningen) May 16, 2025

