Aanklager wil Valente flinke schorsing opleggen - maar Groningen gaat niet akkoord

FC Groningen gaat niet akkoord met het voorstel van de aanklager betaald voetbal om voor drie wedstrijden te schorsen - waarvan één voorwaardelijk - naar aanleiding van zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De smaakmaker van FC Groningen werd in de blessuretijd met direct rood van het veld gestuurd na een wilde charge op Jordan Henderson. De aanklager betaald voetbal legt de zaak nu voor aan de tuchtcommissie betaald voetbal. FC Groningen meldt dat de behandeling van de rode kaart mogelijk donderdagavond is.

