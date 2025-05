PSV pakt uit en speelt kampioenswedstrijd in gloednieuw én speciaal shirt

PSV heeft vrijdag het uitshirt voor het seizoen 2025/26 gepresenteerd. Het shirt is een eerbetoon aan ‘de roots’ van de club uit Eindhoven én ‘aan de loyale supporters uit alle hoeken van Brabant’. PSV kan meteen geschiedenis schrijven in het nieuwe uitshirt: de spelers dragen het shirt komende zondag al in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Waar concurrent Ajax vrijdagmorgen het nieuwe thuisshirt lanceerde, bracht PSV het uitshirt voor volgend seizoen alvast uit. “Dit tenue is een eerbetoon aan onze roots én onze loyale supporters uit alle hoeken van Brabant”, zo klinkt het op de clubsite. “Omdat onze fans het kloppend hart van Brabant vormen, nodigden we seizoenkaarthouders uit elke Brabantse gemeente uit voor een speciale beleving voorafgaand aan PSV - Fortuna Sittard. In een mystery box kregen zij als eerste het nieuwe shirt te zien. Hun reacties - puur en vol trots - vormen de kern van onze campagne.”

Artikel gaat verder onder video

Zoals elk jaar draagt PSV het nieuwe uitshirt in de laatste uitwedstrijd van het seizoen. Die staat zondag op het programma. Niet zomaar een wedstrijd natuurlijk, want op bezoek bij Sparta kan PSV zich voor het tweede opeenvolgende seizoen kronen tot kampioen van Nederland. Bij winst op Het Kasteel prolongeren de Eindhovenaren de titel, nadat ze na de 0-2 nederlaag tegen Ajax op 30 maart nog een achterstand van negen punten hadden op de Amsterdammers. Ajax is het echter al weken kwijt en heeft sinds 20 april het ene na het andere punt laten liggen. PSV bleef in de tussentijd zijn wedstrijden winnen en nam woensdagavond na een zinderende ontknoping bij FC Groningen - Ajax de koppositie over.

PSV trapt zondag om 14.30 uur af tegen Sparta. In het nieuwe uitshirt dus.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Johan Derksen komt plotseling met groot compliment voor Noa Lang 🔗

👉 Kraay junior lyrisch: 'Het interesseert me echt geen ene reet, want het is wél een winnaar' 🔗

👉 Ajax-icoon hekelt Makkelie: 'PSV is in mijn ogen enorm geholpen' 🔗

👉 PSV gaat mogelijk shoppen in Rotterdam voor defensieve versterking 🔗

👉 El Ahmadi: 'Met hem erbij was PSV echt wel kampioen geweest' 🔗

➡️ Meer nieuws over de titelstrijd

👉 Feyenoord-fans laten van zich horen na uitglijder van Ajax in Groningen 🔗

👉 Zo reageert Vandaag Inside op bizarre ontwikkeling in titelstrijd tussen Ajax en PSV 🔗

👉 Bosz beleefde Groningse goals tegen Ajax héél anders: 'Dat wist ik echt niet' 🔗

👉 Farioli benoemt bizar lichtpuntje voor Ajax na verspelen koppositie 🔗

👉 Noa Lang laat van zich horen na fiasco bij Ajax: 'Had ik al verwacht' 🔗