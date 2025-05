Zo reageert Vandaag Inside op bizarre ontwikkeling in titelstrijd tussen Ajax en PSV

De bizarre ontknoping in de titelstrijd in de Eredivisie tussen Ajax en PSV domineert woensdagavond het nieuws, maar niét in Vandaag Inside. Dat de Amsterdammers in extremis een 1-2 voorsprong weggaven op bezoek bij FC Groningen wordt enkel terloops gemeld door presentator Wilfred Genee. Pas een half uur later, vlak voor de aftiteling, komt Genee nog even terug op de ontwikkelingen en haalde Johan Derksen op de valreep nog even zijn gelijk over de Amsterdammers.

De woensdaguitzending van Vandaag Inside moet het, zoals bekend, zien te redden zonder René van der Gijp, die op zijn vaste vrije dag steevast wordt vervangen door Albert Verlinde. Verder schuiven de Vlaamse psycholoog en seksuoloog Goedele Liekens en voormalig militair Mart de Kruif aan bij Genee en Johan Derksen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bizarre actie Weghorst na laatste fluitsignaal FC Groningen - Ajax

Terwijl De Kruif bezig is aan een verhandeling over de gruwelijkheden in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, krijgt Genee informatie uit de Euroborg binnen. "Ik krijg ondertussen wat dingen door van de velden, laat ik het zo maar zeggen", aldus de presentator. Verlinde vraagt "En, en?", waarop Genee toelicht: "2-2." Liekens roept verbaasd uit: "Zitten jullie nou écht naar voetbal te luisteren?", maar Genee geeft nog zeer beknopt wat meer details: "99ste minuut, het is nu afgelopen, denk ik. En een rode kaart voor Groningen", om vervolgens in één keer door te schakelen naar de Amerikaanse president Donald Trump. "We gaan door met dingen die belangrijk zijn", stelt Verlinde vast.

Johan Derksen haalt zijn gelijk over Ajax: 'Ik heb het altijd gezegd'

Pas in de slotseconden van de uitzending, terwijl de muziek al loopt, komt het voetbal nog even ter sprake. De regie toont een bewerkte foto van Weghorst, die in Groningen voor de 1-2 tekende die lange tijd de beslissing leek te gaan brengen, met op zijn rug de naam 'Wegtitel'. "De kans is na vanavond erg klein dat Ajax de titel nog pakt", zegt Genee. "2-2 gespeeld bij FC Groningen, dus dit weekend kan PSV met winst kampioen worden. Wie had dat ooit kunnen denken? Twee ploegen die het zó weggeven heb ik nog nooit gezien." Derksen reageert gevat: "Ik heb het altijd gezegd", tot hilariteit van de presentator: "Dat klopt inderdaad ja, je hebt het inderdaad altijd gezegd", lacht Genee het uit.

© Talpa

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Johan Derksen onverbiddelijk: 'Afgang voor de KNVB' 🔗

👉 Derksen dreigt volgende gast te cancelen: 'Dit is je laatste avond' 🔗

👉 Derksen: 'Hij hielp Ajax naar de gallemiezen en zijn vrouw vult ordinair haar zakken' 🔗

👉 Derksen ziet één groot voordeel na operatie vrouw Isabelle Pikaar 🔗

👉 Derksen haalt uit: 'Een hele gevaarlijke, onbetrouwbare jongen' 🔗