Bosz beleefde Groningse goals tegen Ajax héél anders: 'Dat wist ik echt niet'

Peter Bosz heeft bijzonder weinig meegekregen van het wedstrijdverloop in Groningen, tijdens de bizarre ontvouwing van de 33ste speelronde van de Eredivisie. Terwijl zijn PSV ruim voor stond tegen Heracles Almelo, wist Bosz nauwelijks wat er gebeurde bij de wedstrijd van Ajax, dat de koppositie verspeelde.

Nadat PSV al met 4-1 van Heracles Almelo had gewonnen, kreeg Ajax vlak voor tijd de 2-2 van FC Groningen om de oren. Dat betekende dat PSV de koppositie innam. ''Hoe reageerde jij op het laatste fluitsignaal in Groningen?'', vraagt ESPN-verslaggever Milan van Dongen na afloop van de ontknoping aan Bosz. “'In Groningen? Bas (Roorda, teammanager PSV, red.) zei dat het afgelopen was. Maar dan moet je afwachten. Dat is veel erger dan dat je zelf aan het stuur zit.''

“We waren niet met Groningen bezig, maar met onze wedstrijd", verklaart de trainer. “Want dat is het enige dat telt. Want wat er in Groningen gebeurt, heb je geen invloed op. Ik heb stiekem een paar keer geïnformeerd, maar het belangrijkste was dat we zouden winnen. En de rest is afwachten.''

Ajax kreeg in de 52ste minuut ook al een gelijkmaker te verwerken. ''Toen ze (de PVS-supporters, red.) de eerste keer juichten, dacht ik dat het 1-0 was geworden. Want ik wist helemaal niet hoeveel het stond”, geeft Bosz toe. “Ik wist niet dat het bij rust 0-1 stond voor Ajax, dat wist ik echt niet. Op een gegeven moment hoorde ik dat het 1-2 stond, en het was ook rustig verder.''

Na de 2-2 en het laatste fluitsignaal in Groningen werd duidelijk dat PSV dan toch als koploper de laatste speelronde ingaat. De ontlading was groot bij de Eindhovenaren. Bosz reageert op de beelden: “Dan is dit logisch en mooi. En oprecht. En puur. Ja, waanzinnig”, lacht de trotse trainer.

