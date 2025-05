Zo wezen supporters Veerman op de gelijkmaker van Groningen

hoorde tijdens PSV - Heracles Almelo van supporters dat de 1-1 werd gemaakt bij FC Groningen - Ajax. De cruciale duels om de titelstrijd werden tegelijkertijd gespeeld. PSV zou bij een gelijkspel van Ajax de koppositie overnemen, als het zelf zou winnen van Heracles.

PSV had al voor rust de eigen doelstelling behaald: er moest gewonnen worden van Heracles. Met een 4-0 stand waren de ogen van het Eindhovense publiek vooral gericht op Groningen, waar Ajax na rust op een matige 0-1 voorsprong stond.

LEES OOK: Ajax verliest koppostie aan PSV na dramatische ontknoping in Groningen

Veerman nam zo’n tien minuten na de rust een een corner voor PSV en werd door de fans op de hoogte gesteld van de 1-1 van FC Groningen. De fans in de hoek van het stadion staken hun beide wijsvingers op om de middenvelder zo op de hoogte te stellen. Veerman gebaarde terug om het zeker te weten en nam daarna met een grote glimlach op zijn gezicht voor de hoekschop.

Achteraf reageert Veerman voor de camera’s van ESPN: “Ja, moet kunnen toch? We stonden 4-0 voor. Iedereen ging zo hard juichen, dat was echt mooi om te horen, ook.” Later maakte Ajax weer de 1-2, maar in de absolute slotfase maakte Groningen toch weer gelijk, waardoor PSV koploper werd. De spelers van PSV waren al in de kleedkamer. Veerman had zijn ogen niet op de tv: “Ik had geen idee wat er gebeurde, ik heb de goal ook niet gezien. Ik zag alleen mensen juichen en dacht: ‘Ik ga gewoon meejuichen’.

