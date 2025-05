Noa Lang laat van zich horen na fiasco bij Ajax: 'Had ik al verwacht'

Bij PSV waren velen verbaasd over het feit dat de club de koppositie in de Eredivisie woensdagavond weer in handen kreeg, maar niet. De excentrieke vleugelaanvaller had de inzinking van Ajax wel verwacht.

Een kleine maand geleden had Ajax nog een voorsprong van negen punten op PSV. De voorbije weken zagen trainer Francesco Farioli en de zijnen deze voorsprong verdampen. Ajax ging onderuit tegen FC Utrecht (4-0), speelde gelijk tegen Sparta Rotterdam (1-1), verloor van NEC (0-3) en incasseerde woensdagavond een late 2-2 tegen FC Groningen.

PSV wist de voorbije weken wel te winnen en rekende woensdagavond in eigen huis af met Heracles Almelo (4-1). Na afloop van die wedstrijd speelt Lang met zijn kinderen op het veld in het Philips Stadion, waarna hij gevraagd wordt om de avond te beschrijven. "Had ik al verwacht", wijst de 25-jarige Oranje-international met enig cynisme naar zijn voormalige broodheer.

Toch wil Lang nog niet op de feiten vooruitlopen. "Het is mooi. Maar we zijn er nog niet, dus...", tempert de rechtspoot het optimisme in het Eindhovense kamp. "Zondag moeten we winnen. We hebben het in eigen hand, dus dat is wel mooi. Maar we zijn er nog niet. We moeten nog een keer alles geven", besluit hij.

PSV reist zondagmiddag af naar Het Kasteel voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ajax ontvangt tegelijkertijd in de eigen Johan Cruijff ArenA FC Twente. Alleen als de Eindhovenaren verliezen, en de Amsterdammers zelf winnen, kan Ajax zich nog kronen tot kampioen van de Eredivisie.

