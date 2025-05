Ajax komt met 'masterpiece' en laat supporters heel even stralen: 'Fantastisch, waanzinnig!'

Ajax moet komende zondag weliswaar nog aantreden tegen FC Twente, maar maakt vrijdag van de gelegenheid gebruik om het thuisshirt voor het nieuwe seizoen alvast te lanceren. Het shirt lekte onlangs al uit en is inderdaad een eerbetoon aan Amsterdam, dat dit jaar 750 jaar bestaat. Ajax-supporters reageren in ieder geval enthousiast op het shirt, dat zoals een paar maanden geleden al bekend werd gemaakt, het ‘oude’ logo draagt.

De club maakte in november vorig jaar rond de wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends - die in het teken stond van de 125e verjaardag van Ajax - bekend dat met ingang van het nieuwe seizoen het ‘oude’ logo zou terugkeren op onder meer de wedstrijdkleding. Daarmee ging een langgekoesterde wens van de achterban eindelijk in vervulling. “Het nieuwe thuistenue is het eerste Ajax-tenue met klassieke logo, sinds de bekendmaking dat het klassieke logo terugkeert als logo van de club”, zo klinkt het op de clubsite.

“Het shirt is een eerbetoon aan 750 jaar Amsterdam. In de nek van het shirt is een vaandel zichtbaar, met Amsterdam-oprichtingsjaar 1275, jubileumjaar 2025 en de drie Andreaskruisen. In de rode baan is een grafisch patroon zichtbaar bestaande uit Andreaskruisen in twee kleuren rood. Zwart is gebruikt als accentkleur en als subtiele verwijzing naar de driekleur van de Amsterdamse vlag, iets wat ook tot uiting komt in de overwegend zwarte trainingscollectie”, zo schrijft Ajax. Het wedstrijdshirt verschilt op nog meer vlakken van het trainingsshirt. “Nieuw is dat de kampioenssterren vanaf seizoen 2025/2026 enkel zichtbaar zijn op wedstrijdshirts, zowel op de shirts die door de spelers gedragen worden als de shirts die verkocht worden. Op overige artikelen en clubuitingen is het klassieke logo te zien zonder sterren.”

Ajax-supporters die het nieuwe thuisshirt aan hun collectie willen toevoegen, zullen wel diep in de buidel moeten tasten. Het shirt kost honderd euro, en dat is nog zonder bedrukking. Mét bedrukking lopen de kosten op tot honderdtwintig euro. De reacties zijn desondanks veelal positief. “Prachtig… De zwarte details voor Amsterdam zijn perfect toegepast” en “eindelijk weer eens een fantastisch thuisshirt”, klinkt het onder meer op X. Ook de volgers van Ajax Life, het account van Supportersvereniging Ajax, zijn zeer te spreken over het shirt. Op de vraag om het thuisshirt in één woord te beschrijven reageren zij met onder meer ‘clean’, ‘masterpiece’ en ‘waanzinnig’.

Inspired by 750 years of Amsterdam ❌❌❌



Introducing our 25/26 home kit. Available now. — AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2025 Het nieuwe thuisshirt van #Ajax in één woord: _______ ✍️ pic.twitter.com/xZKl5vMdY6 — Ajax Life (@ajaxlife) May 16, 2025

