Weghorst wordt hard aangepakt om actie in minuut zes van blessuretijd tegen Groningen

leek woensdagavond heel even uit te groeien tot de grote held van Ajax, maar zijn doelpunt in de tweede helft tegen FC Groningen bleek uiteindelijk niet voldoende voor de overwinning. De spits sprintte na het laatste fluitsignaal met betraande ogen naar binnen. Dat is niet de enige reden waarom Willem Vissers zich heeft zitten ergeren aan Weghorst. Volgens de journalist van de Volkskrant ging aan de late gelijkmaker van FC Groningen een onbegrijpelijke actie van de Oranje-international vooraf.

Weghorst had afgelopen zondag tegen NEC nog een basisplaats, maar moest het drie dagen later op bezoek bij FC Groningen doen met een invalbeurt. De zomeraanwinst leek Ajax een belangrijke driepunter te bezorgen, maar diep in de blessuretijd ging het toch nog mis voor de Amsterdammers. “De avond duurde na het doelpunt van Anton Gaaei nog lang en eindigde in een ontluisterende 2-2, waarna Weghorst naar binnen sprintte. Het was een volgende akte in het toneelstuk ‘Hoe val ik op in deze wereld’, terwijl juist Weghorst met een technische fout mede aan de basis had gestaan van de 2-2. Gewoon een vrije bal aannemen bleek te moeilijk”, zo schrijft Vissers op de website van de Volkskrant.

Vissers hard voor routiniers van Ajax

Volgens de verslaggever was het een ‘typerend moment voor de inbreng van de routiniers in de laatste, voor Ajax mogelijk fatale week in de Eredivisie’. De Amsterdammers hadden voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op 20 april nog een voorsprong van negen punten op PSV, maar door nederlagen tegen FC Utrecht en NEC én gelijke spelen tegen Sparta en FC Groningen liggen de Eindhovenaren inmiddels op poleposition voor het kampioenschap. “Cruciaal was de nederlaag van afgelopen zondag tegen NEC, toen trainer Francesco Farioli met volle overtuiging koos voor alle beschikbare routine.” Vissers zag dat de Italiaan koos voor Remko Pasveer onder de lat en nog zes andere routiniers in zijn basiself: Daniele Rugani, Jordan Henderson, Davy Klaassen, Bertrand Traoré, Steven Berghuis en Weghorst.

Het mocht niet baten. “Ajax creëerde vrijwel niets, al die ervaring bleek op slag waardeloos. De Amsterdammers lieten zich nogal onprofessioneel meeslepen door de mokerslag die PSV in Rotterdam had uitgedeeld met een doelpunt in de 99ste minuut tegen Feyenoord.” Ajax kwam in de thuiswedstrijd tegen NEC geen moment aan voetballen toe. “En dus verdween die routine in Groningen weer goeddeels uit de ploeg, omdat Farioli opteerde voor ‘frisse benen’ en tactische wijzigingen doorvoerde: meer diepte, meer snelheid op de vleugels, snellere opbouw.” Het duurde echter niet lang voordat Farioli toch wéér terugviel op zijn ervaren krachten. Zo maakten Weghorst en Klaassen al vroeg in de tweede helft hun opwachting, later ook Berghuis.

“Ja, Weghorst maakte als invaller in de 68ste minuut handig 1-2, uit een schitterende voorzet van Berghuis. Want Berghuis kan nog steeds geweldig trappen, al gebeurt dat veel minder vaak dan voorheen, en Weghorst is dicht bij het doel een uitstekende spits”, zo schrijft Vissers. “Maar die moeilijk verkregen voorsprong naar het eindsignaal brengen, dat bleek te veel gevraagd. Gewoon voetballen, de bal in de ploeg houden. Geconcentreerd zijn, tegen tien man nota bene.” Vissers verbaast zich over een moment na 96 minuten en 50 seconden. “Weghorst kan de bal rustig aannemen, even vasthouden, desnoods wegtrappen richting hoekvlag. Lukt niet; de bal valt raar op zijn dijbeen, terwijl hij wegglijdt. Het is een kwestie van basistechniek.”

‘Een amateur die door volharding een steeds betere prof werd’

Volgens Vissers is het Weghorst ‘in eerste instantie niet eens kwalijk te nemen’, omdat hij ‘een amateur is die door volharding een steeds betere prof werd’. Tóch noemt Vissers de actie van Weghorst ‘zwaar onvoldoende’. “Groningen zet opnieuw een aanval op, vermoedelijk de laatste. Weer is daar een eenvoudige onderschepping van Ajax, want Groningen doet maar wat. De bal belandt op rechts bij Berghuis, die eerder in de extra tijd een door Weghorst doorgekopte bal niet kon binnenhouden, met name omdat hij dat bij de rechterzijlijn in eerste instantie probeerde met zijn sterke linkerbeen, een onmogelijke exercitie. Deze keer geeft hij een lullig balletje met buitenkant links, halfhoog. Gaaei, technisch niet de beste Ajacied, loopt nog even, maar kan er niets mee. Bal uit.”

En dan moet het pijnlijkste moment nog volgen. “Josip Sutalo maakt een belachelijke overtreding: gevaarlijk spel. Hij hoeft zijn tegenstander alleen voor zich te houden, dan gebeurt er niets. Weliswaar is de Kroaat pas 25 jaar, maar met zijn jarenlange ervaring op niveau, ook bij de nationale ploeg van Kroatië, mag hij zich een routinier noemen.” Uit de vrije trap die volgt valt de 2-2 van Thijmen Blokzijl, waardoor Ajax de koppositie uit handen gaf en zondag zeer waarschijnlijk lijdzaam moet toezien hoe PSV alsnóg de landstitel gaat prolongeren.

