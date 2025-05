Driessen maakt gehakt van Farioli, maar wijst vijf andere schuldigen aan voor debacle

Zelfs als Ajax komende zondag in de laatste speelronde van de Eredivisie tegen alle verwachtingen in nog met de landstitel aan de haal gaat, moet de clubleiding ingrijpen en de samenwerking met Francesco Farioli beëindigen. Dat stelt Valentijn Driessen althans. De verslaggever van De Telegraaf schrijft dat het mislopen van de landstitel ‘voor eeuwig gelinkt zal worden aan een ontluisterend Italiaans experiment met treurige afloop’. Hij wijst desondanks vijf anderen aan als schuldige voor het debacle van afgelopen week.

Ajax stevende vorige maand af op het kampioenschap. De voorsprong op PSV was met nog vijf speelronden voor de boeg negen punten. Niets leek een Amsterdamse landstitel nog in de weg te staan, maar na de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht op 20 april ging het van kwaad tot erger. De ploeg van Farioli liet na het pak rammel in de Domstad punten liggen tegen Sparta (1-1), ging hard onderuit tegen NEC (0-3) en speelde woensdagavond dramatisch gelijk bij FC Groningen (2-2). Daardoor heeft inmiddels niet Ajax, maar PSV - dat zijn wedstrijden in de tussentijd bleef winnen - de beste papieren om landskampioen te worden.

Driessen heeft er geen goed woord voor over. De verslaggever van De Telegraaf richt zich in zijn kritiek voornamelijk tot Farioli. De Italiaan loodste Ajax weliswaar naar de competitiefase van de Champions League, maar daar heeft misschien wel zijn grootste criticaster totaal geen boodschap aan. “De plaatsing voor de competitiefase van de Champions League en het binnenharken van 50 miljoen euro weegt niet op tegen het mislopen van het kampioenschap na het verspelen van een voorsprong van negen punten. Van held tot schlemiel in vijf wedstrijden. Farioli was lang bezig zijn trainersnaam nationaal en internationaal te vestigen, door Ajax na twee dramatische seizoenen te reanimeren. Het verhaal achter de inzinking en het eventueel mislopen zondag van Ajax’ 37e landstitel zal voor altijd negatief aan hem kleven”, zo schrijft Driessen.

LEES OOK: Ajax neemt met bijzondere maatregel Francesco Farioli in bescherming

‘Ajax het lachertje van Europa’

Volgens Driessen is Ajax ‘dezer dagen het lachertje van Europa’. Hij wist niet wat hij hoorde woensdagavond na afloop van het duel met FC Groningen, toen Farioli zei dat hij gelijk heeft gekregen - omdat hij de voorbije periode met geen woord heeft gerept over het kampioenschap en er telkens op wees dat er nog lastige wedstrijden op het programma stonden. “De harde werkelijkheid zegt dat de Italiaan verantwoordelijk is voor de totale ineenstorting op het einde van het seizoen waarin Ajax werkelijk niets van Ajax heeft uitgestraald. Het was allemaal voor de bühne: het bezoek met de selectie aan het Ajax-museum, de woorden dat Ajax’ volgende hoofdstuk geschreven zou worden met de pen van de clubhistorie, de omarming van Johan Cruijff als Ajax-mythe en het geflirt met Louis van Gaal. Wellicht ingefluisterd door zijn persoonlijke Italiaanse pr-man.”

LEES OOK: Gaaei komt na Groningen - Ajax met héél ander geluid en plaatst groot vraagteken bij cruciaal moment

‘Dit zijn de echte schuldigen’

Driessen stelt dat Farioli het Ajax-gevoel ‘niet begrijpt’ en het ook nooit zal ‘voelen en begrijpen’. “Vandaar zijn Italiaanse voetbalbenadering, die in alles vloekt met het dna van Ajax zoals het eeuwige gewissel, het rouleren, de hang naar routine, het verkwanselen van een kwartfinale in de Europa League, de heiligverklaring van data of het letterlijke verbod om over het kampioenschap te praten”, zo klinkt het. Tóch is het niet allemaal de schuld van Farioli, zo stelt Driessen. “Hij volgde zijn eigen weg, maakte gebruik van geboden vrijheden en haalde de sportieve doelstelling. De echte schuldigen die Ajax aandoen wat Ajax nu wordt aangedaan zijn zij die Farioli aanstelden, hun zegen gaven en hem zijn vrije gang lieten gaan. De voetbaldirecteuren Marijn Beuker en Alex Kroes, toezichthouders Danny Blind en Michael van Praag en rvc-adviseur Louis van Gaal. Verblind door een act, mooie praatjes en punten stonden zij toe dat de naam van Ajax te grabbel is gegroeid.”

Volgens Driessen is de les simpel. “Blijf dicht bij jezelf en bij je dna als club. Het aflopende seizoen zal als een etterbult zijn voor Ajax als er niet wordt ingegrepen. Wel of geen kampioen, na alles wat er is gebeurd is de positie van Farioli nagenoeg onhoudbaar. De beleidsbepalers zullen over hun eigen schaduw heen moeten stappen. Blijven ze in hun tunnelvisie volharden, dan wordt het van kwaad tot erger.”

