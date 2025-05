Ajax neemt met bijzondere maatregel Francesco Farioli in bescherming

Ajax heeft na de bizarre ontknoping op woensdagavond tegen FC Groningen besloten om de persconferentie van Francesco Farioli op vrijdag te annuleren. De reden hiervoor is onbekend, maar het lijkt ook gedaan te zijn om de eigen trainer wat te helpen.

Tijdens Voetbalpraat laat Kraay junior zijn begrip blijken voor de recente maatregel van de Amsterdammers. "Ik snap wel heel erg goed dat Ajax de persconferentie van morgen (vrijdag, red.) heeft gecanceld. Feyenoord heeft een persconferentie, PSV heeft er een. Topclubs hebben aan het eind van de ochtend op vrijdag altijd een persconferentie. Dat Ajax hem een keer eruit heeft gegooid, snap ik wel."

Presentator Milan van Dongen legt dan uit dat hij en de media het persmoment liever wel hadden gehad. "Moet-ie dan morgen weer een happy-de-peppy-verhaal ophangen?", reageert Kraay jr, die vervolgens met enkele Engelse clichés de Italiaanse trainer probeert de imiteren.

Kees Luijckx komt nog met tip voor Ajax

Luijckx heeft nog een tip voor de huidige nummer twee van de Eredivisie, die komende zondag nog kampioen hoopt te worden. "Ik denk terug aan vijftien jaar geleden (in dit geval 2007, red.), toen PSV tijdens het voorlaatste weekend zijn koppositie verspeelde. Die hebben intern de koppen bij elkaar gestoken en gezegd: 'Jongens, zondag gaan we het anders doen. We gaan als gekken tekeer vanaf het eerste moment en leggen de druk meteen op de andere velden.'" Zo geschiedde en PSV ging er uiteindelijk met de titel vandoor.