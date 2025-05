Van der Gijp en Derksen maken verschillende schuldigen bij Ajax met de grond gelijk

Johan Derksen en René van der Gijp zijn beiden zeer kritisch op Ajax na de uitglijder tegen FC Groningen (2-2). Eerstgenoemde mikt zijn pijlen vooral op , terwijl Van der Gijp vindt dat zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen.

Van der Gijp begint tijdens de uitzending van Vandaag Inside over de Engelsman. "Hij is wereldkampioen klappen", begint de analist cynisch, waarna hij het ook even voordoet. "Maar een minuut voor tijd zegt hij niet: 'Donderstraal dat zestienmetergebied uit'. Bij een vrije trap in de laatste minuut stond iedereen van Ajax vlak voor Pasveer, waardoord de bal gevaarlijk ingeslingerd kon worden en het doelpunt nog viel. Ook Derksen snapt er niks van. "Ik heb met open mond zitten kijken. Van die goal af, dan staan ze allemaal buitenspel. Ze stonden op de doellijn." Van der Gijp snapt niet dat er niemand ingreep. "Sutalo, Henderson, Klaassen, Pasveer en er is niemand die iets zegt."

Artikel gaat verder onder video

Derksen wil nog afgeven op iemand anders. "Ik heb zitten kijken naar die beelden. Als die Italiaan (Farioli, red.) nou gewoon voor een andere keeper had gekozen... Want deze Pasveer ging bij beide ballen weer niet vrijuit. Het is gewoon een veteraan, die het niet meer bij kan benen. Hij pakt nooit een punt, hij kost alleen punten. Als hij naar een hoek gaat, is het net alsof er een mut aardappelen naar de hoek valt." Tafelgast Thomas van Groningen komt niet meer bij.

Onbegrijp bij Van der Gijp

Van der Gijp heeft ook nog een appeltje te schillen met de analisten die het feest in Eindhoven woensdagavond te uitbundig vonden. "Gisteren hoorde ik mensen die het verkeerd vonden dat PSV het ging vieren. Denk jij niet dat zij drie weken op elkaar hebben afgegeven? Die waren toch zo blij als een kind, dat zou ik ook zijn. Kom op hé."

