Hugo Borst weet het zeker: 'Johan Cruijff is boos, die draait zich om in zijn urn'

Hugo Borst denkt te weten hoe wijlen Johan Cruijff aan zou kijken tegen het Ajax van trainer Francesco Farioli. In het programma Tijd voor Max zegt de schrijver/journalist/radiomaker dat de legendarische Nummer Veertien 'boos' zou zijn over de spelopvattingen van de Italiaan en dat Cruijff zich 'omdraait in zijn urn'.

In het programma is historicus Andrea Huntjens, zelfverklaard Cruijff-fan, te gast. Presentator Martine van Os vraagt haar hoe zij denkt dat Cruijff tegen de situatie bij zijn club aan had gekeken. "Ik denk niet dat hij zich niet druk zou maken. Gewoon heel simpel, 'Je moet toch twee keer winnen, dan heb je hem binnen. Dus waar doen we nou allemaal zo moeilijk over?'", vermoedt Huntjens.

Borst onderbreekt Huntjens vervolgens en komt met een heel ander geluid: "Ik bestrijd dit", zegt de Sparta-supporter. "Cruijff is boos, draait zich om in zijn urn en denkt: 'Dit afbraakvoetbal, dat sta ik niet voor. Dit gaan we niet meer doen, deze man (Farioli, red.) moet weg, van de zomer. Desnoods wordt hij weggekocht door AS Roma of wat voor Serie A-club dan ook. Doe dat lekker in Italië, maar het Nederlands voetbal is hiermee beschadigd', dát denkt Johan Cruijff", aldus Borst.

Borst baseert zich daarbij op verschillende personen rond Ajax die hij gesproken zegt te hebben. "Ik heb heel veel echte Ajacieden gesproken. Andries Jonker, bijvoorbeeld, de bondscoach van de vrouwen. Die zegt: 'Cruijff had dit niet geaccepteerd. Die was in De Telegraaf heel venijnig gaan schrijven'", citeert Borst. Cruijff had jarenlang een column in de ochtendkrant, opgetekend door ghostwriter Jaap de Groot, waarin hij regelmatig zijn ongezouten mening gaf over de gang van zaken bij 'zijn' Ajax.

