Grote schrik om Ajax: 'Ik wist niet wat ik zag, ze kwamen geen dood paard voorbij'

Jan Boskamp is geschrokken van wat hij afgelopen zondag zag van Ajax. De ploeg van trainer Francesco Farioli ging in de eigen Johan Cruijff ArenA met 0-3 onderuit tegen NEC. Een nederlaag met grote gevolgen, want de titelstrijd ligt ineens weer helemaal open.

Ajax leek een maand geleden met twee vingers in de neus op weg naar het kampioenschap. De Amsterdammers hadden negen punten voorsprong op titelhouder PSV. De voorbije weken is er echter flink de klad ingekomen bij Ajax. Zo werd er op bezoek bij FC Utrecht met 4-0 verloren, speelde de ploeg met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam en leed het afgelopen zondag tegen NEC opnieuw een pijnlijke nederlaag.

Boskamp heeft het duel van Ajax ook gezien en zat met stijgende verbazing te kijken. "Ik heb Ajax wel eens slecht zien spelen, maar ik wist nu niet wat ik zag", begint hij in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Ik snap er helemaal niks van. Ajax heeft de creativiteit altijd gehad, maar ze kwamen nu nog geen dood paard voorbij."

Over aanvaller Steven Berghuis heeft Boskamp zich het meest verbaasd. "We hebben Berghuis bij Feyenoord meegemaakt, maar zondag was het echt een aanfluiting", kraakt hij de Ajacied. "Normaal gesproken is hij creatief en kan hij een actie maken of een pass geven. Maar die deed helemaal niks, hij liep alleen maar te zeiken tegen die grensrechter. Hij raakte geen knikker, maar er waren er meer.”

De oud-trainer stelt bovendien dat Jordan Henderson ontzettend slecht was tegen NEC. "Ik weet nog goed dat we zeiden dat Henderson het verschil niet maakte. In een verdedigende opstelling kan hij tussen die centralen in spelen en het aanlopen. Maar nu verwacht je dat hij het bij de hand neemt. Alleen dat doet hij niet. Ze hebben het zo ontzettend moeilijk als ze tegen een ploeg spelen die de bal aan ze geeft. Ze kunnen niks creëren, helemaal niks. Je verwacht het toch niet tegen NEC, man. Dat kan toch niet", besluit Boskamp kritisch.

