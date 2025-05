Transfertarget Feyenoord gespot in Rotterdam: 'Heeft al een rondleiding gehad'

is gisteren (maandag) met 'zijn entourage' gespot in restaurant De Kade in Rotterdam. De 21-jarige middenvelder van FC Groningen staat in de warme belangstelling van Feyenoord, Valente heeft volgens transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) reeds een rondleiding gekregen bij de nummer drie van de Eredivisie.

Boualin deelt op X een foto van een etende Valente die inderdaad in het restaurant op de West-Kruiskade gemaakt lijkt te zijn. Valente zou 'weken geleden' al zijn rondgeleid op Varkenoord en tevens al een gesprek met trainer Robin van Persie gevoerd hebben. Boualin bracht een week geleden al naar buiten dat Feyenoord zich officieel bij FC Groningen zou hebben gemeld met een openingsbod ter hoogte van vijf miljoen euro op Valente. De Trots van het Noorden zou echter nog geen haast hebben met de verkoop van de middenvelder en inzetten op een transfersom tussen de zes en tien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Duidelijkheid over interesse PSV in Valente: 'Hij gaat zelf voor...'

Vorige week maakte Boualin eveneens bekend dat Valente, die in een eerder stadium ook al aan Ajax werd gelinkt, eveneens in de belangstelling van PSV staat. Clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) bevestigde die berichtgeving ("PSV vindt Valente een van de weinige spelers in de eredivisie die interessant kunnen zijn om de selectie in de toekomst te versterken"), maar stelde tegelijkertijd dat de landskampioen zich nog niet concreet gemeld heeft in de Euroborg.

De in Groningen geboren Valente doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde in het seizoen 2022/23, waarin de club degradeerde uit de Eredivisie, in de hoofdmacht. Vorig seizoen had de technisch begaafde middenvelder met zeven doelpunten en evenzoveel assists een belangrijk aandeel in het behalen van de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie, goed voor rechtstreekse promotie naar het hoogste niveau. In de Eredivisie kwam Valente dit seizoen 32 keer in actie voor FC Groningen, daarin was hij tweemaal trefzeker en leverde hij zeven assists af. De middenvelder heeft een Italiaanse vader en speelde in het verleden voor verschillende vertegenwoordigende elftallen van dat land, maar maakte dit seizoen een switch en debuteerde in maart in Jong Oranje, waarmee hij in juni actief hoopt te zijn op het Europees kampioenschap in Slowakije.

Luciano Valente is gisteren gespot met zijn entourage in restaurant De Kade op de Kruiskade in Rotterdam (zie foto). Speler kreeg al een rondleiding bij #Feyenoord. Zometeen meer… pic.twitter.com/p9LV5VLeRJ — Mounir Boualin (@MounirBoualin) May 20, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Te Kloese bevestigt formele toenadering: ‘Maar nog geen bod gedaan’ 🔗

👉 'Feyenoord moet vrezen nadat FC Barcelona gewenst target misloopt' 🔗

👉 Feyenoord wil sterspeler behouden en doet concreet contractvoorstel 🔗

👉 'Feyenoord-vertrek steeds dichterbij: zaakwaarnemers zijn in onderhandeling' 🔗

👉 Te Kloese onthult: hierdoor klikte het niet tussen Feyenoord en Priske 🔗