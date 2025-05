Aston Villa leidt de race: vertrekt Feyenoord-speler al na negen duels naar Engelse top?

Hoewel tot op heden pas in negen wedstrijden zijn opwachting maakte in de hoofdmacht van Feyenoord, staat hij er in het buitenland al heel goed op. De achttienjarige Rotterdammer werd vorige maand al in verband gebracht met Tottenham Hotspur en nu wordt ook Aston Villa concreet genoemd als mogelijke nieuwe bestemming. Volgens Fabrizio Romano zijn er gesprekken gaande over een overgang naar Birmingham.

Redmond komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op 10 november vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht. In de uitwedstrijd tegen Almere City verscheen hij meteen aan de aftrap. Toenmalig trainer Brian Priske deed vervolgens ook in de competitieduels met sc Heerenveen en Fortuna Sittard én de bekerwedstrijden tegen MVV, Rijnsburgse Boys en PSV een beroep op hem. De jonge Redmond betaalde het vertrouwen van de Deense trainer terug met twee doelpunten in de bekerwedstrijd tegen MVV. Daarmee bezorgde Redmond Feyenoord hoogstpersoonlijk een plek in de volgende ronde.

Redmond had ook in de return tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League een basisplaats. Na de aanstelling van Robin van Persie kwam hij er echter niet meer aan te pas. Van Persie deed enkel in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 30 maart heel even een beroep op de jonge spits. Hij werd vorige maand dus al in verband gebracht met Tottenham Hotspur. Ook Bournemouth heeft naar verluidt serieuze interesse in Redmond. Beide clubs zouden eventueel willen profiteren van de contractsituatie van Redmond, waarvan nog niet bekend is wat Feyenoord precies gaat doen. Hij is in het bezit van een aflopend contract. Wel wisselde hij recentelijk van zaakwaarnemer en laat hij zijn belangen nu behartigen door Wasserman. Dat maakte Feyenoord Youth Watcher eerder bekend.

‘Aston Villa leidt de race’

Volgens Romano heeft Redmond zich dus ook in de kijker gespeeld van Aston Villa. De Italiaanse transferexpert meldt woensdagmorgen dat de club uit Birmingham, die dit seizoen de kwartfinale van de Champions League bereikte, al in gesprek is over de mogelijke komst van Redmond. Hij wordt door Aston Villa gezien als een spits met ‘belangrijk potentieel’. Aston Villa is, zoals hierboven al duidelijk wordt, niet de enige club die de komst van Redmond naar verluidt wel ziet zitten. Romano meldt dat naast Aston Villa nog meer clubs uit Engeland en ook Italië geïnteresseerd zijn in de spits van Feyenoord. Aston Villa leidt momenteel in ieder geval de race en ‘heeft een goede uitgangspositie’.

🚨🟣🔵 EXCLUSIVE: Aston Villa are in talks to sign Feyenoord talent Zepiqueno Redmond, as he’s considered a striker with important potential.



There are also UK and Italian clubs keen with player now set to make final decisions soon, Villa leading the race and in good position. pic.twitter.com/0McVHGydOV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2025

